Ticaret Bakanlığı, Aralık 2024 dönemi veri bültenini yayımladı

Ticaret Bakanlığının Aralık 2024 dönemine ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni yayımlandı.

GTS esas alınarak hazırlanan verilere göre, ihracat geçen ay 2023'ün aynı ayına kıyasla yüzde 2,2 yükselerek 23 milyar 463 milyon dolara ulaştı. İthalat da yüzde 11,1 yükselişle 32 milyar 287 milyon dolar oldu.

Aynı dönemde dış ticaret hacmi yüzde 7,2 artarak 55 milyar 750 milyon dolar gerçekleşti. Dış ticaret açığı, bu dönemde yüzde 44,7 artarak 8 milyar 824 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen ay yıllık bazda 6,3 puan azalarak yüzde 72,7, enerji verileri hariç tutulduğunda 8,6 puan düşüşle yüzde 87, enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda 7,8 puan azalışla yüzde 92,9 gerçekleşti.

İhracat 2024 yılında ise 2023'e kıyasla yüzde 2,5 artarak 261 milyar 925 milyon dolar, ithalat ise yüzde 4,9 gerilemeyle 344 milyar 85 milyon dolar oldu.

Söz konusu dönemde dış ticaret hacmi yüzde 1,9 azalışla 606 milyar 10 milyon dolara düştü. Dış ticaret açığı, 2024'te yüzde 22,7 azalarak 82 milyar 160 milyon dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı da aynı dönemde yüzde 76,1 oldu.

- ÜRÜN, ÜLKE VE ÜLKE GRUPLARINA GÖRE İHRACAT

Geçen ay en çok ihracat yüzde 1 artış ve 11 milyar 107 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleşti. Bu grubu yüzde 1 artış ve 8 milyar 398 milyon dolarla "tüketim malları", yüzde 3,7 artış ve 3 milyar 493 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" takip etti.

Söz konusu ayda sektörlere göre ihracatın payı, imalat sanayisinde yüzde 93,7 (21 milyar 993 milyon dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 4,1 (972 milyon dolar), madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,6 (370 milyon dolar) olarak gerçekleşti.

Aralık 2024'te en fazla ihracat yapılan ülke, 1 milyar 645 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkenin ardından 1 milyar 496 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 358 milyon dolarla İngiltere geldi.

İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı yüzde 46,5 olarak hesaplandı.

Geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke grupları, 9 milyar 311 milyon dolarla Avrupa Birliği, 4 milyar 308 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu, 3 milyar 405 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak kayıtlara geçti.

- İTHALAT VERİLERİ

Aralık 2024'te en çok ithalat yüzde 11,8 artışla ve 22 milyar 166 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu yüzde 6,2 azalış ve 4 milyar 630 milyon dolarla "yatırım sermaye malları", yüzde 27,1 yükseliş ve 5 milyar 425 milyon dolarla "tüketim malları" izledi.

Sektörlere göre ithalatın payı yüzde 78,9 ile imalat sanayisi (25 milyar 490 milyon dolar), yüzde 15,3 ile madencilik ve taş ocakçılığı (4 milyar 954 milyon dolar), yüzde 2,9 ile tarım, ormancılık ve balıkçılık (943 milyon dolar) olarak hesaplandı.

Aralık 2024'te en fazla ithalat yapılan ülkeler, 4 milyar 436 milyon dolarla Rusya, 3 milyar 884 milyon dolarla Çin ve 2 milyar 600 milyon dolarla Almanya oldu.

İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içindeki payı yüzde 58,6 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu ayda en fazla ithalat yapılan ülke grupları, 10 milyar 136 milyon dolarla Avrupa Birliği, 7 milyar 521 milyon dolarla Asya ülkeleri ve 7 milyar 2 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri oldu.