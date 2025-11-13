İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Kasım 2025 Perşembe / 23 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2558
  • EURO
    49,0808
  • ALTIN
    5720.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı! Sahte indirim avcılarına geçit yok
Ekonomi

Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı! Sahte indirim avcılarına geçit yok

Ticaret Bakanlığı, kasım ayı indirim kampanyalarında tüketicilerin yanıltılmaması için hem piyasa hem dijital satış noktalarında denetimlerini sıklaştırdı.

IHA13 Kasım 2025 Perşembe 09:44 - Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı! Sahte indirim avcılarına geçit yok
ABONE OL

Ticaret Bakanlığı, kasım ayında tüketicilerin aldatıcı indirim kampanyalarıyla mağdur edilmemesi için piyasa ve dijital mecralardaki denetimlerini sürdürüyor.

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, kasım ayında yürütülen tüm indirimli satış, reklam ve tanıtım faaliyetlerini yakından izliyor. Gerçeğe aykırı fiyat, sahte indirim veya yanıltıcı görseller tespit edildiğinde idari yaptırım uygulanıyor. Ticaret Bakanlığı, aldatıcı reklam ve uygulamalara karşı tüketicilerden gelen başvuru ve şikayetleri de titizlikle değerlendiriyor. Tüketiciler, aldatıcı reklam ve uygulamalara ilişkin başvurularını 'https://ticaret.gov.tr/tuketici/ticari-reklamlar/reklam-kuruluna-nasil-basvurulur' bağlantısı üzerinden Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na iletebiliyor. Bakanlık, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için şu noktalara dikkat etmelerini önerdi:

"Gerçek ihtiyaçların belirlenmesi ve fiyat karşılaştırması yapılması. 'Şok indirim', 'en düşük fiyat' gibi iddiaların doğruluğunun kontrol edilmesi. Sosyal medya yönlendirmeleriyle ulaşılan sitelerde güvenlik unsurlarının (SSL, 3D Secure) kontrol edilmesi. Şartlı kampanyalarda ('1 alana 1 bedava', '3 al 2 öde' vb.) ayrıntıların dikkatle okunması."

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin haklarının korunması, adil ve dürüst ticaretin sağlanması ve piyasa dengesinin gözetilmesi amacıyla kasım ayı boyunca sahadan dijitale tüm indirim kampanyalarının kararlılıkla takibe devam edileceğini bildirdi.

ÖNERİLEN VİDEO

HİSAR-D RF'den hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.