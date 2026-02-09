İSTANBUL 11°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Şubat 2026 Pazartesi / 22 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6057
  • EURO
    51,7181
  • ALTIN
    7043.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Ticaret Bakanlığı duyurdu: Kaçak eşya ve uyuşturucuda rekor operasyon
Ekonomi

Ticaret Bakanlığı duyurdu: Kaçak eşya ve uyuşturucuda rekor operasyon

Ticaret Bakanlığı, ocak ayı kaçakçılık bilançosunu açıkladı. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 121 artış sağlanırken, 7 milyar 655 milyon TL değerinde kaçak ürün ve uyuşturucu ele geçirildi.

AA9 Şubat 2026 Pazartesi 09:46 - Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı duyurdu: Kaçak eşya ve uyuşturucuda rekor operasyon
ABONE OL

Ticaret Bakanlığı, ocakta yasa dışı ticaret ve kaçakçılıkla mücadelede geçen yılın aynı ayına göre yüzde 121'lik artış sağlandığını ve değeri 7 milyar 655 milyon lirayı bulan kaçak eşya ile uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimlerinin uzmanlaşmış kadroları, ileri teknolojiye sahip sistemleri ve geliştirilmiş analiz teknikleriyle yürüttüğü yasa dışı ticaret ve kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini, 2026 yılında da ülke genelinde kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.

Yapılan operasyonlara ilişkin bilgi verilen açıklamada, "Gümrükler Muhafaza birimlerince 2026 yılı ocak ayında gerçekleştirilen başarılı operasyonlar neticesinde, geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 121 artış sağlandı. Toplam 7 milyar 655 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucu maddeler imha edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

- "KAÇAKÇILIĞIN HİÇBİR TÜRÜNE GEÇİT VERİLMİYOR"

Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, 706 milyon 689 bin liralık çeşitli eşya, 418 milyon 286 bin lira değerinde tekstil malzemesi ve yüklü tutarda uyuşturucu başta olmak üzere, akaryakıttan canlı hayvana, tütün ve tütün mamullerinden tarihi eserlere kadar uzanan geniş yelpazede kaçak eşya ele geçirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimleri, ülke ekonomisine zarar veren, haksız rekabet ortamı oluşturan, ticari işleyişi sekteye uğratan ve toplum sağlığını tehdit ederek özellikle gençlerimizi bağımlılığa sürüklemeye çalışan kaçakçılığın hiçbir türüne kesinlikle geçit vermemektedir. Gümrükler Muhafaza teşkilatımız, kamu düzeninin korunması, kamu gelirlerinin güvence altına alınması ve toplum sağlığının muhafazası hedefleri doğrultusunda, kaçakçılıkla mücadelesini 2026 yılında da azim ve kararlılıkla sürdürecektir."

ÖNERİLEN VİDEO

Faciaya ramak kala: Duvarın altında kalmaktan son ada kurtuldular

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.