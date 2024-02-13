Ticaret Bakanlığı duyurdu! Yeşil mercimekte gümrük vergisi sıfıra indirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yurt içi arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla ilgili kurumlarla ürün bazlı değerlendirmeler yapıldığı belirtilerek, "İhtiyaç olması halinde hızlı şekilde gerekli tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede, ticaret verileri, üretim ve piyasaya arz koşulları ile fiyat hareketleri dikkate alınarak, Tarım ve Orman Bakanlığı ile istişare içerisinde, temel gıda ürünlerinden yeşil mercimekte tüketici ihtiyacının uygun fiyatla karşılanabilmesinin sağlanması amacıyla gümrük vergisinin geçici olarak sıfırlanmasına karar verilmiştir. Buna yönelik düzenleme, İthalat Rejimi Kararı'nda gerekli değişiklik yapılarak yürürlüğe girmiştir" denildi.

Uygulamanın, çiftçilerin üretim motivasyonuna zarar vermeyecek şekilde Türkiye'deki hasat dönemi dikkate alınarak belirlendiği kaydedilen açıklamada, "Düşürülen Gümrük Vergisi, yeşil mercimeğin hasat döneminden önce 30 Haziran 2024 tarihine kadar geçici bir süre devam edecek, bu tarihten sonra eski seviyesine yükselecektir. Ticaret Bakanlığı olarak, üretici ve tüketici haklarının birlikte korunması amacıyla spekülatif fiyat hareketlerinin önlenmesi ve piyasaya yeterli ürün arzının sağlanması için gerekli tüm tedbirleri almaya, alınan bu tedbirler sonrasında piyasa şartlarını izlemeye devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.