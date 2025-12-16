İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Aralık 2025 Salı / 26 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7188
  • EURO
    50,2702
  • ALTIN
    5875.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Ticaret Bakanlığı ekipleri sahada! Menü ve fiyatlar incelendi
Ekonomi

Ticaret Bakanlığı ekipleri sahada! Menü ve fiyatlar incelendi

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Ankara'da yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işletmelerde denetim yaptı. Denetimlerde aykırılık tespit edilmesi durumunda işletmelere ürün başına 3 bin 166 lira idari yaptırım uygulanıyor.

AA16 Aralık 2025 Salı 13:06 - Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı ekipleri sahada! Menü ve fiyatlar incelendi
ABONE OL

Ticaret Bakanlığı ekipleri, yiyecek ve içecek hizmeti sunulan kafeterya, restoran, lokanta ve pastane gibi işletmelere yönelik denetimlerine ara vermeden devam ediyor.

Bu kapsamda Ankara Ticaret Müdürlüğü ekipleri, Etimesgut ilçesinde bulunan bir restoranda denetimde bulundu.

Denetimde, restoranın fiziksel ve karekod ile erişilen menüsü, fiyat listesi ve tarifeler incelendi.

- "TÜKETİCİ FİZİKSEL MENÜ İSTERSE SUNULMAK ZORUNDA"

Ankara Ticaret Müdürü Elif Tan, denetime ilişkin, "Ankara Ticaret İl Müdürlüğü olarak yiyecek ve içecek hizmeti sunulan kafeteryalar, restoranlar, lokantalar ve pastanelerde iş yerinin giriş kapısının önünde ve hizmet sunulan masaların üzerinde bulunması gereken tarife ve fiyat listelerini denetliyoruz. Masaların üzerinde fiyat listesi karekod olarak da sunuluyor. Karekodların okunup okunmadığının kontrolünü gerçekleştirdik. Şöyle bir ayrım var, tüketici fiziksel menü isterse, tüketiciye bu sunulmak zorunda." dedi.

Tan, denetimlerde aykırılık tespit edilmesi durumunda işletmelere ürün başına 3 bin 166 lira idari yaptırım uygulanacağını kaydetti.

ÖNERİLEN VİDEO

Gaziantep'te facianın eşiğinden dönüldü: Korna sesiyle yıkıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.