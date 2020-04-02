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Ekonomi

Bakanlık virüs nedeniyle fahiş fiyat uygulayan firma isimlerini açıkladı

Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulunca ceza kesilen, Kovid-19 salgını nedeniyle talebi artan ürünlerde fahiş fiyat uygulayan firma isimlerini açıkladı.

02 Nisan 2020 Perşembe 17:11 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 17:14
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En genç sakini 53 yaşında olan mahallede sessizlik hakim

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