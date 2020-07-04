İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
04 Temmuz 2020 Cumartesi / 13 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8612
  • EURO
    7,7521
  • ALTIN
    392.135
  • BIST100
    115748
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Ticaret Bakanlığı: Halkbank tarafından sunulan 'Esnaf Destek Paketi'nde kullandırılan kredi tutarı 17,2 milyar lirayı aştı
Ekonomi

Ticaret Bakanlığı: Halkbank tarafından sunulan 'Esnaf Destek Paketi'nde kullandırılan kredi tutarı 17,2 milyar lirayı aştı

Ticaret Bakanlığı: 'Halkbank tarafından sunulan 'Esnaf Destek Paketi' çerçevesinde sağlanan işletme kredisinden 700 bin esnaf yararlandı, kullandırılan kredi tutarı 17,2 milyar lirayı aştı.'

04 Temmuz 2020 Cumartesi 13:25 - Güncelleme: 04 Temmuz 2020 Cumartesi 13:25
ABONE OL

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.