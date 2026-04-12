12 Nisan 2026 Pazar / 25 Sevval 1447
  • Ticaret Bakanlığı harekete geçti: 233 kaçak araca el konuldu
Ekonomi

Ticaret Bakanlığı harekete geçti: 233 kaçak araca el konuldu

Gümrükler Muhafaza ekipleri, 2026 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirilen operasyonlarda, piyasa değeri 280 milyon 533 bin lira olan 233 kaçak araca el koydu.

İHA12 Nisan 2026 Pazar 10:09
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, sınır kapıları ve limanlarda gerçekleştirilen denetimlerde yasa dışı yollarla yurda sokulmak istenen çok sayıda araca el konuldu.

2026 yılının ilk çeyreğinde düzenlenen operasyonlarda toplam 233 araç yakalanırken, söz konusu araçların piyasa değerinin yaklaşık 280 milyon 533 bin lira olduğu öğrenildi.

Operasyonlarda el konulan araçların 104'ünün otomobil, 48'inin TIR, 56'sının çeşitli vasıta ve 25'inin iş makinesi olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ekonomik güvenliğin sağlanması, yasal ticaretin korunması ve kaçakçılıkla etkin mücadele amacıyla yapılan çalışmaların aralıksız ve kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.

  • kaçak araç operasyonu
  • gümrük muhafaza
  • piyasa değeri

