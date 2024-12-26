Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Fırsatçılara göz açtırılmayacak

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayan zorunlu mal ve hizmet sektörlerinde hem tüketicilerin fahiş fiyat artışları sonucu mağdur olmasını engellemek hem de piyasada adil ve şeffaf ticaret düzenini tesis etmek amacıyla mücadelesini sürdürüyor.

Bu kapsamda denetimlerini sürdüren İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından fiyatları haksız şekilde artırmaya yönelik girişimleri engellemek amacıyla kentte yaptığı incelemeleri sıklaştırdı.

Bu kapsamda son iki gündür denetimlerini artıran ekipler, megakentin tüm ilçelerinde çok sayıda ekiple incelemelerini sürdürüyor. Denetimlerde yerel ve ulusal marketler, restoranlar ve kafeteryalar başta olmak üzere temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi yapılıyor.

- "Son 15 gün denetimlerimizdeki yoğunluk sürüyor"

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe'nin katılımıyla bugün yapılan denetimlerde ekipler işletmeleri, etiket, tüketicinin bilgilendirilmesi için gereken yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği, gramaj, fiyat, stokçuluk gibi çok sayıda başlıkta inceledi.

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmelere cezai işlem uygulandı.

Denetimlere ilişkin açıklamalarda bulunan İsmail Menteşe, yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından denetimlerini artırdıklarını belirterek, bugün İstanbul'da 27 ilçede 41 ekip ve 107 personelle denetim yaptıklarını söyledi.

Menteşe, "Son 15 gün denetimlerimizdeki yoğunluk sürüyor. Asgari ücrete gelen artışın yılbaşından önce ürünlere, hizmetlere ve mallara uygulanıp uygulanmadığını inceliyoruz. Bu konuda birtakım şikayetler alıyorduk." dedi.

- "ARALIK AYINDA İSTANBUL'DA 6 BİN 157 İŞ YERİ DENETLEDİK"

İsmail Menteşe, aralık ayında bugüne kadar 6 bin 157 iş yeri denetlediklerini ve 230 bine yakın ürünü ayrı ayrı incelediklerini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Denetlediğimiz iş yerlerinin içerisinde marketler de restoranlar da kafeteryalar da pastaneler de var. Yani vatandaşımızın ihtiyacını gördüğü tüm sektörlere dair işletmelerimizi denetliyoruz. Hem fiyat etiketi, hem haksız fiyatın olup olmadığı, hem gramaj açısından denetimlerimizi sürdürüyoruz. Bu doğrultuda yaptığımız denetimlerde aralık ayında dün akşam itibarıyla 8 bin 881 civarında aykırılık tespit ettik. Bunlara idari işlem uyguluyoruz. Aralık ayında İstanbul'da etiket kaynaklı idari yaptırım için tuttuğumuz tutanakların miktarı 35 milyon lira civarında. 230 civarında ürünle ilgili de İl Müdürlüğümüzce haksız fiyat olduğunu düşündüğümüz ürünlerle ilgili tutanaklar tuttuk. Bunları da Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderdik. Bunların da 25 milyon lira civarında olduğunu düşünüyoruz. Orada değerlendiriliyor. Özellikle meyve sebzede künyelerin bulunup bulunmadığı veya yanıltıcı künye olup olmadığı konusuyla ilgili de denetimler yapıyoruz."

- "DÜN TÜRKİYE GENELİNDE MARKETLERE 2,8 MİLYON LİRA İDARİ YAPTIRIM UYGULANDI "

İstanbul Ticaret İl Müdürü Menteşe, Ticaret Bakanlığı tarafından dün 81 ilde 1283 market denetimi yapıldığını kaydederek, bu denetimlerde 102 bin 590 ürünün incelendiğini, bu incelemeler sonucunda 1403 ürünün mevzuata aykırı olduğunun görüldüğünü söyledi.

Menteşe, "Bu sadece dünkü rakam ülke genelinde. Bunlarla ilgili tutulan tutanaklara da uygulanan idari yaptırım miktarı 2 milyon 830 bin lira civarında." şeklinde konuştu.

Vatandaşların haksız fiyat olduğunu düşündükleri konularda mobil uygulamalar veya ALO 175 üzerinden kendilerine ulaşabileceğini, Bakanlığın il ve ilçe müdürlüklerini arayabileceğini dile getiren Menteşe, bu konuda çağrıda bulundu.

Menteşe, "Amacımız, vatandaşımızın ekonomik çıkarlarını korumak. Artı işini çok iyi yaptığına inandığımız işletmeler karşısında, az da olsa bu işi tamahkar bir seviyede kötüye kullanmak isteyen işletmelerimizi bunları yapmamaları konusunda uyarıyoruz. Çünkü biz her gün sahadayız, denetimlerdeyiz. Yine bunlara uyguladığımız cezalar da 2025'te yüzde 43,93 artırıldı. Her gün sahadayız, dikkatli olsunlar." ifadelerini kullandı.