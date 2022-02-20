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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı ocakta 574 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 574 firma için izin belgesi düzenlendi.

AA20 Şubat 2022 Pazar 08:23 - Güncelleme: 20 Şubat 2022 Pazar 08:23
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Ticaret Bakanlığının, Ocak 2022 dönemine ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen ay 574 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken 8 yurt içi satış ve teslim belgesi hazırlandı.

Ocakta firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 10 olarak gerçekleşti.

Öte yandan söz konusu ayda 2 firmaya da hariçte işleme izin belgesi düzenlendi.

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