Ticaret Bakanlığı pazarcılara eğitim verecek

Ticaret Bakanlığınca, pazarcı esnafının müşteri ilişkilerinin geliştirilmesi, hizmet kalitelerinin artırılması, iş hacimlerine katkı sağlayacak satış teknikleri hakkında farkındalık yaratılması ve mevzuat hakkında pazarcı esnafına bilgi verilmesi amacıyla yıl boyunca ülke genelinde "Pazarcı Esnafı Eğitimleri" düzenleneceği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de sayıları yaklaşık 1 milyon 800 bini bulan esnaf ve sanatkarın yaklaşık 75 bini pazarcılık yapıyor. Esnaf ve sanatkarlar arasında yüzde 4'lük paya sahip olan pazarcı esnafı, perakende sektöründe de önemli bir rol üstleniyor.

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünce pazarcı esnafının müşteri ilişkilerinin geliştirilmesi, hizmet kalitelerinin artırılması, iş hacimlerine katkı sağlayacak satış teknikleri hakkında farkındalık yaratılması ve mevzuat hakkında bilgi verilmesi amacıyla yıl boyunca ülke genelinde "Pazarcı Esnafı Eğitimleri" düzenlenecek.

Bu kapsamda, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla Ankara'da 29 Nisan Pazartesi günü "Pazarcı Esnafı Eğitimleri"nin ilki gerçekleştirilecek.

ÖFKE YÖNETİMİ DE EĞİTİM KAPSAMINDA OLACAK

Söz konusu eğitime Ankara'da faaliyet gösteren pazarcı esnafının yanı sıra İç Anadolu Bölgesi'nde ve civar illerdeki pazarcılıkla ilgili meslek kuruluşları temsilcileri de katılacak.

Pazarcılıkta güvenilirlik, uygun fiyat, ürünlerin taze olması ve samimi hizmet gibi etkenleri güçlendirmek amacıyla pazarcı esnafına, Hal Yasası, Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik gibi ilgili mevzuatlar, tedarik ve lojistik hizmetleri, vergilendirme, müşteri ilişkileri ve pazarlama, kişisel gelişim, stres ve öfke yönetimi konularında eğitim verilecek.