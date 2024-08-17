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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından 128 dosyada 16,2 milyon TL ceza kararı verildi

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından 128 dosyada 16,2 milyon TL ceza kararı verildi.

IHA17 Ağustos 2024 Cumartesi 09:17 - Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından 128 dosyada 16,2 milyon TL ceza kararı verildi
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından 13 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilen 348 sayılı toplantıda, tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari uygulamalar incelendi.

Reklam Kurulu'nun bu ayki gündeminde görüşülen 138 adet dosyadan 128'i mevzuata aykırı bulunurken söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında reklam durdurma cezası ile birlikte, toplam 16.257.632,00-TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

REKLAM KURULU 2024'ÜN İLK 8 AYINDA 1055 DOSYADA 165 MİLYON TL CEZA UYGULADI

Böylece, 2024'ün ilk sekiz ayında Reklam Kurulu tarafından toplam 1.202 adet dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunulmuş olup aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 1.055 adet dosya hakkında durdurma cezasının yanı sıra, toplam 165.041.612-TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte birçok reklam ve ticari uygulamaya yönelik karar alınan toplantıdan dikkat çekici bazı kararlara aşağıda yer verildi.

Diğer taraftan, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda; bir çevrimiçi arama motorunda yapılan arama neticesinde görüntülenen sonuç içerisinde yer alan fiyat bilgileri ile o sonuç üzerinden doğrudan ulaşılan internet sitesinde yer verilen fiyat bilgilerinin birbirinden farklılık gösterdiği, dolayısıyla söz konusu arama sonucunun tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendirilmiş ve turizm sektöründe faaliyet gösteren yurt dışı merkezli şirkete ait yanıltıcı fiyat teklifi sunan reklam ve tanıtımlara durdurma ve idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Sağlık turizminde tüketicilerin sıklıkla tercih ettiği bir devre mülk tesisinin tanıtımlarının reklam mevzuatı kapsamında incelemesi neticesinde; tesisin termal özelliğe sahip kaplıca alanlarının mühürlenerek kullanıma kapatılmasına karşın reklamlarında havuz görsellerine ve "termal" ibaresine yer verilerek tüketicileri yanıltıcı tanıtımlarda bulunduğunun tespit edilmesi dolayısıyla söz konusu firma hakkında reklamların durdurulması ve idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Reklam Kurulu'nun önceliklerinde birisi de, hiç şüphesiz tüketicilerin satın almayı düşündükleri mal veya hizmetlerin nitelikleri veya bileşenleri konusunda açıkça ve gerçeğe uygun olarak bilgilendirilmesidir. Bu yaklaşıma uygun olarak, ayakkabı sektöründe faaliyet gösteren bir firmaya ait yurt dışı alan adı uzantılı internet sitesinde yayınlanan reklamlarda ürün bileşeninde domuz derisi bulunduğu bilgisine yer verilmesine rağmen Türkiye alan adı uzantılı internet sitesinde aynı ürüne yönelik yayınlanan reklamlarda ürün bileşeninde domuz derisi bulunduğuna ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmediği tespit edilmiş, Kurul tarafından yapılan değerlendirme neticesinde tüketicileri eksik bilgilendiren reklamların durdurulmasına ve reklam veren hakkında idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

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