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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı: Tüketiciyi aldatıcı reklamlara geçit verilmedi

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, 'Reklam Kurulu tüketiciyi aldatıcı reklamlara geçit vermedi.' denildi.

AA13 Temmuz 2023 Perşembe 11:20 - Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı: Tüketiciyi aldatıcı reklamlara geçit verilmedi
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Reklam Kurulu, yılın 7 ayında aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 1109 dosya hakkında durdurma ile 43,7 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurul, 11 Temmuz'da yapılan toplantısında, tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlarla haksız ticari uygulamalar hakkında erişim engeli dahil pek çok idari yaptırım uyguladı.

Reklam Kurulu tarafından bu ayki toplantıda görüşülen 94 dosyadan 80'i mevzuata aykırı bulunurken, söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 6 milyon 70 bin 113 lira idari para cezası uygulanmasına ve 6 dosya için erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Kurul, yılın 7 ayında 1253 dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulundu. Aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 1109 dosya hakkında durdurma cezasının yanı sıra 43 milyon 733 bin 953 lira idari para cezası uygulanması ve 34 dosyada erişimin engellenmesi kararlaştırıldı.

KAMPANYALARDA İSTİSNALAR AÇIK BİR ŞEKİLDE YER VERİLMEDİĞİNDE YAPTIRIM UYGULANDI

Kurulun bu ayki toplantısının ana gündem başlığını reklamlarda yer alan "ana vaat-istisna" uyumsuzlukları oluşturdu. Söz konusu uyumsuzlukların, özellikle çeşitli kampanya reklamlarında, "faydalanılabilecek maksimum indirim tutarı", "kampanyadan yararlanmak için gereken minimum sepet tutarı" gibi kampanyanın esas unsurlarına açık ve anlaşılır biçimde yer verilmemesi gibi örneklerle tüketicilerin karşısına çıktığı görüldü.

Çeşitli kampanyalar kapsamında tüketicilere yönelik tanıtımlarında, kampanya ana vaatlerinin kampanyanın istisnalarıyla uyumsuzluk içerecek şekilde sunulmasıyla tüketicileri aldatan, tüketicilerin satın alma kararlarını manipüle eden firmalar hakkında çeşitli yaptırımlar uygulandı.

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