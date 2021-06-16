Ticaret Bakanlığı: Ülke tarihinin tek seferde en yüksek miktarlı kokaini ele geçirildi

AA 16 Haziran 2021 Çarşamba 13:04 - Güncelleme: 16 Haziran 2021 Çarşamba 13:04

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce yürütülen narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında Ekvador'dan yüklenerek Türkiye'ye gelen ve muz taşıdığı beyan edilen şüpheli bir konteyner takibe alındı.

Konteyneri taşıyan geminin Mersin Limanı'na yanaşmasının ardından Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü NARKOKİM ekipleri ile harekete geçildi. Şüpheli konteyner, gemiden tahliyesinin hemen ardından x-ray taramasına sevk edildi.

Taramada şüpheli yoğunluk tespit edildi ve devreye narkotik dedektör köpekler girdi. Dedektör köpeklerin de konteynerdeki yüke tepki vermesi üzerine detaylı aramaya geçildi ve konteynerde yüklü eşya içerisine gizlenmiş uyuşturucu belirlendi. Alınan numunenin, test cihazı ile analizinde kokain olduğu anlaşıldı.

Gümrük Muhafaza ekiplerince ele geçirilen 1 ton 150 kilo kokain, bugüne kadar Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en yüksek miktarlı kokain olarak kayıtlara geçti.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından, ülke tarihinin en yüksek miktarlı kokain yakalamasına imza atıldığını duyurmuştu.