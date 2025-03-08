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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı'na personel alımı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 988 yeni personel alacaklarını bildirdi.

AA8 Mart 2025 Cumartesi 10:20 - Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı'na personel alımı
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Bolat, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Ticaret Bakanlığı ailesini genişlettiklerini belirten Bolat, merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında görevlendirmek üzere 988 yeni personel alımı gerçekleştireceklerini vurguladı.

Bolat, söz konusu personelin 865'inin sözleşmeli, 123'ünün de kadrolu olacağının altını çizerek, "Muayene memurundan gümrük muhafaza memuruna, mühendisten kaptana kadar birçok alanda yeni çalışma arkadaşlarımızı bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Paylaşımda, 200'ü muayene memuru, 550'si gümrük muhafaza memuru, 30'arı mühendis ve büro personeli, 20'si gemi adamı, 35'i destek personeli-şoför olmak üzere toplam 865 sözleşmeli personel, 50'si tüketici hakem heyeti raportörü, 30'u ambar memuru, 13'ü kaptan, 20'si makinist, 6'sı satış memuru ve 4'ü veznedar olmak üzere 123 kadrolu personel alınacağı bilgisine yer verildi.

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