İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mayıs 2026 Pazar / 8 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,7392
  • EURO
    53,0889
  • ALTIN
    6630.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Ticaret Bakanlığı'ndan Çin'den alüminyum ithalatına damping kararı
Ekonomi

Ticaret Bakanlığı'ndan Çin'den alüminyum ithalatına damping kararı

Çin menşeli 'bazı alüminyumdan mesnetsiz yapraklar ve şeritler' ithalatına dampinge karşı önlem uygulanması kararlaştırıldı.

AA24 Mayıs 2026 Pazar 10:25 - Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı'ndan Çin'den alüminyum ithalatına damping kararı
ABONE OL

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, Çin menşeli "kalınlığı 0,2 milimetreyi geçmeyen, haddelenmiş fakat daha ileri bir işleme tutulmamış alüminyumdan mesnetsiz yapraklar ve şeritler" ve "diğerleri" ürünlerine yönelik tamamlanan damping soruşturmasına ilişkin esaslar belirlendi.

Çin menşeli ürüne yönelik önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu tespit edildi.

Çin menşeli ürünün ithalatında CIF bedelinin yüzde 22 düzeyinde dampinge karşı önlem uygulanması kararlaştırıldı.

Söz konusu önlem, yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Panik anları güvenlik kamerasında! Depremin yeni görüntülerine ulaşıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.