Kırmızı etin Ramazan ayı öncesinde tekrar artışa geçmesi sonrası beyaz ete yönelen vatandaşlar tavuk etinde de fahiş zamlarla karşılaştı. Harekete geçen Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağını da içeren bir düzenlemeyi yürürlüğe koymaya hazırlanıyor.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, İhracatı yasaklanan tavuk iç piyasaya yönlendirilerek fiyatlarda denge sağlanacak.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, piyasadaki fiyat artışlarıyla ilgili son açıklamasında, "Fırsatçılara, stokçulara, karaborsa zihniyetine izin vermeyeceğiz. Önümüzdeki günlerde yeni düzenlemelerle çok daha sıkı şekilde bir çalışma içinde yola devam edeceğiz" demişti.