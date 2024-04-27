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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı'ndan fiyatları düşürmek için tavuk ihracatına yasak

Ticaret Bakanlığı, tavukta fahiş fiyat artışını durdurmak için harekete geçti. Tavuk ihracatına yasak dahil bir dizi tedbir üzerinde çalışılıyor.

Akşam Gazetesi27 Nisan 2024 Cumartesi 08:38 - Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı'ndan fiyatları düşürmek için tavuk ihracatına yasak
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Kırmızı etin Ramazan ayı öncesinde tekrar artışa geçmesi sonrası beyaz ete yönelen vatandaşlar tavuk etinde de fahiş zamlarla karşılaştı. Harekete geçen Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağını da içeren bir düzenlemeyi yürürlüğe koymaya hazırlanıyor.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, İhracatı yasaklanan tavuk iç piyasaya yönlendirilerek fiyatlarda denge sağlanacak.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, piyasadaki fiyat artışlarıyla ilgili son açıklamasında, "Fırsatçılara, stokçulara, karaborsa zihniyetine izin vermeyeceğiz. Önümüzdeki günlerde yeni düzenlemelerle çok daha sıkı şekilde bir çalışma içinde yola devam edeceğiz" demişti.

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