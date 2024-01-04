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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı'ndan İsrail ile ihracatın arttığına yönelik iddialara yalanlama

Ticaret Bakanlığı, İsrail'le ihracatın arttığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

4 Ocak 2024 Perşembe 17:16 - Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı'ndan İsrail ile ihracatın arttığına yönelik iddialara yalanlama
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Bakanlık söz konusu iddialara yönelik sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"İsrail ile ticaret; İsrail'in Yahudi bölgesine giden ticaret değildir. İsrail'de vatandaş olan 2,2 milyon Filistinliler ile İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze'ye de giden ticarettir.

Filistin topraklarında 8 milyon Filistinli Arap yaşamaktadır. İsrail topraklarında 7,2 milyon Yahudi yaşamaktadır. Filistin bölgesine giden bütün mallar İsrail adıyla İsrail gümrüklerinden ve limanlarından geçmek zorunda kalıyor.

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- 7 Ekim-31 Aralık 2023 Tarih Aralığında Gerçekleşen Genel Ticaret Toplamı 1 MİLYAR 280 MİLYON DOLAR"

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