23 Şubat 2020 Pazar17:37 - Güncelleme: 23 Şubat 2020 Pazar 17:53

Ticaret Bakanlığı İran'da hızla yayılan koronavirüse karşı önlemler aldı. Alınan önlemleri Twitter hesabından açıklayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan şu ifadeleri kullandı:

"Koronavirüs salgını nedeniyle İran’a açılan kapılarımızda İran tarafından tüm araç, eşya ve yolcu girişleri tedbir amacıyla geçici olarak durdurulmuştur. Türkiye’den ihracat ve transit işlemleri kontrollü olarak devam etmektedir. İran üzerinden Türkiye çıkışlı transit geçecek araçların güzergah geçişleri takip edilecektir. Gümrük kapılarımızda çalışanlarımız hijyen ve sağlık kurallarına sıkı bir şekilde uymaktadır, gerekli önlemler alınmıştır." dedi.