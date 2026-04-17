Ticaret Bakanlığı'ndan mısır düzenlemesi: 3 milyon tonluk kontenjan açıldı

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, piyasaların doğru yönlendirilerek spekülatif fiyatların önlenmesi, temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanması ve ülke ihtiyacının yerli üretim yoluyla karşılanabilmesi amacıyla üretici ve tüketici refahı birlikte gözetilerek, ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordineli bir biçimde ticaret politikasının tüm araçlarının etkin bir biçimde kullanıldığı ve gerekli tedbirlerin alındığı ifade edildi.

Ticaret Bakanlığı, başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumlarla istişare halinde piyasadaki arz, talep ve fiyat seviyelerini yakından izleyerek, gerekli düzenlemeleri zamanında hayata geçirmeyi kararlılıkla sürdüreceğini belirterek, "Bu çerçevede, Tarım ve Orman Bakanlığının talebi üzerine, vatandaşlarımızın temel tüketim maddelerinden kanatlı hayvan eti üretiminde önemli bir girdi olan ve ayrıca muhtelif gıda ürünlerinin imalinde kullanılan mısırda, yem sektöründe yaşanan büyüme nedeniyle artan tüketim ile uluslararası gelişmelerin de etkisiyle dünya fiyatlarında yaşanan yükseliş eğilimi dikkate alınarak, arz talep dengesi ve fiyat istikrarının korunmasını teminen, yerli üretimin tüketimi karşılamada yetersiz kaldığı miktarın 3 milyon tonluk kısmı için, 20 Nisan-31 Temmuz tarihleri arasında kullanılmak üzere yüzde 5 gümrük vergili tarife kontenjanı açılmıştır.

Yerli mısır üreticilerimizin korunmasını teminen, sınırlı miktarda ürünün ithalatına yönelik bu uygulama, ürünün hasat dönemi başlamadan önce, 1 Ağustos tarihi itibarıyla sona erecek ve mısır ithalatında gümrük vergisi yüzde 130 olarak uygulanmaya devam edecektir" denildi.