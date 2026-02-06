İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Şubat 2026 Cuma / 19 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6204
  • EURO
    51,48
  • ALTIN
    6888.37
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Ticaret Bakanlığı'ndan serbest bölgeler için yeni yönetmelik
Ekonomi

Ticaret Bakanlığı'ndan serbest bölgeler için yeni yönetmelik

Ticaret Bakanlığı, serbest bölgelerin ruhsat ve üstyapıyla ilgili bazı uygulamalarında değişiklik yapılmasını kararlaştırdı.

AA6 Şubat 2026 Cuma 15:31 - Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı'ndan serbest bölgeler için yeni yönetmelik
ABONE OL

Bakanlık tarafından hazırlanan "Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre işletici veya bölge kurucu ve işleticisi, ilgili sözleşmenin imzalanmasının ardından ruhsat alacak. Söz konusu kişilerin gerçekleştireceği iş yeri kiralama ve depo işletmeciliği faaliyetleri ise farklı ruhsatlarla yapılabilecek. Bu faaliyetlerin muhasebe kayıtları hiçbir şekilde birleştirilemeyecek. Ek ruhsatlar, sözleşmede aksi düzenlenmedikçe özel hesap hükümlerine tabi olacak.

Daha önce Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan faaliyet ruhsatlarına ilişkin süre uzatımları, dönem sona erinceye kadar geçerli kabul edilecek. Sürenin bitmesinin ardından yapılacak uzatımlar ise yeni hükümlere göre uygulanacak.

Arazisi Hazineye ait serbest bölgelerde faaliyet ruhsatı haricindeki ruhsatlara bağlı üstyapılar, süresi sonunda Hazineye devredilecek.

Bu bölgelerde sözleşme süresinin toplamda 49 yıla tamamlanmasına yönelik yapılacak süre uzatımlarıyla sınırlı olmak üzere, kurucu ve işleticinin talebi ve Bakanlığın uygun görmesi halinde, üstyapının bulunduğu açık alan için kullanıcılara uygulanan kira tarifesi üzerinden hesaplanacak tutar, bölge kurucu ve işleticisi tarafından ödenecek.

Ayrıca üstyapının tahakkuk eden brüt kira gelirlerine herhangi bir indirim veya mahsuplaşma yapılmaksızın en az yüzde 20'sinin sözleşme kapsamında özel hesaba aktarılması gerekecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye birlikleri Kamışlı'ya ilerliyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.