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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı'ndan yeni sistem! Ocak 2024'ten itibaren yayımlanmaya başlayacak

Ticaret Bakanlığı, yeni sistem kapsamında, illerdeki üretim yapısından kaynaklı ihracat istatistiklerini ölçmek amacıyla oluşturduğu 'Firmaların Üretim Yerlerine Göre İl İhracat İstatistikleri'ni Ocak 2024'ten itibaren yayımlamaya başlayacak.

AA20 Kasım 2023 Pazartesi 09:25 - Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı'ndan yeni sistem! Ocak 2024'ten itibaren yayımlanmaya başlayacak
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulan "İllere Göre Dış Ticaret İstatistikleri"nde, dış ticareti gerçekleştiren firmanın merkezinin bulunduğu il bilgisi esas alınıyor. Bu durum, merkez ili ve üretim ili farklı firmalarda, ihracat istatistiklerinin merkez ili yönünde kümeleşmesine neden olabiliyor. Ayrıca dış ticaret firması aracılığıyla yapılan ihracatın, üretimin yapıldığı il yerine, dış ticaret firmasının bulunduğu ilde ihracatın kaydedilmesine yol açıyor.

İldeki üretim yapısından kaynaklı ihracat istatistiklerini ölçmek amacıyla Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜİK'in katılımıyla yürütülen ve yaklaşık bir yıldır devam eden ortak çalışma sonucu "Firmaların Üretim Yerlerine Göre İl İhracat İstatistikleri" oluşturuldu.

Üretimin yapıldığı illerin tespiti amacıyla Ticaret Bakanlığı, ihracatçı/imalatçı bilgileri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sanayi sicil belgesi verileri, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Gelir İdaresi Başkanlığının kayıtlarıyla eşleştirildi.

- YENİ SİSTEM DETAYLI ANALİZE İMKAN VERECEK

Firmaların üretim yerlerini esas alan il ihracat istatistiklerinin Ocak 2024'ten itibaren, geçici olarak Ticaret Bakanlığı "Aylık Dış Ticaret Veri Bülteni"nde yayımlanması planlanıyor.

Ayrıca TÜİK tarafından da Resmi İstatistik Programı kapsamında 29 Şubat 2024'te yayımlanacak "Dış Ticaret İstatistikleri"nin Ocak 2024 Haber Bülteni ile birlikte kamuoyuyla paylaşılması öngörülüyor.

Üretim yerlerine göre ihracat istatistiklerinde, üretim hacmi yüksek sanayileşmiş illerin ihracatının öne çıktığı gözleniyor. Bu kapsamda elde edilen istatistikler, il, ürün, ülke ve benzeri alt kırılımlarda detaylı analize imkan vererek, illere göre ihracatın teknolojik seviyesi gibi önemli göstergeler içeriyor. Böylece, bu çalışmanın il bazlı/bölgesel politikaların veriye dayalı belirlenmesine önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

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