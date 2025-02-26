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Ekonomi

Ticaret Bakanlığının ramazan ayı öncesinde fiyat denetimleri sürüyor

Ticaret Bakanlığı ekipleri, ramazan ayı öncesinde toptancı, market ve restoranlara yönelik fiyat denetimlerine devam ediyor.

AA26 Şubat 2025 Çarşamba 13:05 - Güncelleme:
Ticaret Bakanlığının ramazan ayı öncesinde fiyat denetimleri sürüyor
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Bakanlık ekipleri, ülke genelindeki restoran, market ve toptancı gibi ramazanda yoğun hizmet sunulan iş yerlerinde denetim gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda başkentte bir restoran ile Gıda İhtiyaç Maddeleri Ankara Toptancıları (GİMAT) Sitesi'nde denetim yapıldı.

Restoran denetiminde fiyat tarifesinin, iş yerlerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulup konulmadığı incelendi.

Ekipler, ürünlerin menü ve kasa fiyatlarını da karşılaştırdı.

Bakanlık ekiplerince, fiyat listeleri ile menülerin uyumlu olup olmadığı ve tüketiciden hizmet bedeli alınıyorsa bunun menüde açıkça belirtilip belirtilmediği denetlendi.

GİMAT'ta da ekipler, ramazanda çok tüketilen bulgur, pirinç ve mercimek gibi ürünleri satan bir işletmeyi denetledi. Burada, fiyat etiketlerine yönelik kontroller yapıldı.

- DENETİMLER SÜRECEK

Ankara Ticaret İl Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada da Bakanlığın ülke genelinde ramazan boyunca denetimlerini sürdüreceği bildirilerek, "Fiyat hareketliliğine mahal vermemek adına başta gıda ve ihtiyaç maddelerinin toptan satışını yapan işletmeler olmak üzere yerel ve ulusal marketler ile restoranlarda haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi yönetmeliği kapsamında yoğun denetim gerçekleştireceğiz." ifadesi kullanıldı.

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