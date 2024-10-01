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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı'nın yenilenmiş ürün sistemi Dünya Bankasından ödül aldı

Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından devreye alınan yenilenmiş ürün sistemi, Dünya Bankası ile Uluslararası Tüketici Koruma ve Uygulama Ağı (ICPEN) tarafından verilen Tüketicinin Korunması Yarışması'nda ödüle layık görüldü.

AA1 Ekim 2024 Salı 11:01 - Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı'nın yenilenmiş ürün sistemi Dünya Bankasından ödül aldı
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu yarışmanın tüketicinin korunması alanında iyi uygulama, düzenleme ve sektörel uyum çalışmalarını teşvik etmek amacıyla Dünya Bankasının ICPEN ile 10 yıldır yürüttüğü Rekabet Savunuculuğu Yarışması çalışmalarını tamamlayıcı nitelikte olduğu belirtildi.

Yarışma kapsamında tüketicinin korunması alanında "başarı hikayesi" sayılabilecek ve somut çıktılar ortaya konulan çalışmalara ödül verildiği aktarılan açıklamada, "Bu kapsamda Türkiye, yenilenmiş ürün sisteminin kurulması ve geliştirilmesine yönelik olarak yurt içi paydaşlarla mevzuat hazırlama, uygulama ve izleme adımlarında yürüttüğü işbirliği sayesinde 'üçüncü taraflarla işbirliği' kategorisinde ödülün sahibi olmuştur." ifadesi kullanıldı.

- "ÖNCÜ UYGULAMALARLA TÜKETİCİLERİN KORUNMASINA DEVAM EDİLECEK"

Açıklamada, yenilenmiş ürün sisteminin cep telefonu ve tablet gibi ikinci el piyasasında sıklıkla alışverişe konu olan teknolojik ürünlerin belirli bir standartta yenilenmesi, ithalatın azaltılması, kullanım ömrü henüz dolmayan teknolojik ürünlerin tekrar ekonomiye kazandırılarak israfın ve çevreye verilen zararların önlenmesi amacıyla 2020 yılında Bakanlıkça devreye alındığı vurgulandı.

Uygulamanın daha da yaygınlaşması amacıyla bilgisayarlar, akıllı saatler, modemler ve oyun konsollarının da sisteme dahil edildiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu ürünler Bakanlığımızca yetki verilen 22 yenileme merkezi tarafından yenilenerek güvenli ve garantili bir şekilde tüketicilerimize sunuluyor. Bakanlığımız önümüzdeki dönemde de geliştireceği öncü uygulamalarla tüketicilerin ve çevrenin korunmasına katkıda bulunmaya devam edecektir."

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