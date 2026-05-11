11 Mayıs 2026 Pazartesi / 25 Zilkade 1447
Ekonomi

Ticaret ve perakende satış hacmi martta arttı

Ticaret satış hacmi, martta yıllık bazda yüzde 1,7, perakende satış hacmi de yüzde 21,2 artış gösterdi.

AA11 Mayıs 2026 Pazartesi 10:46
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin ticaret satış hacim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ticaret satış hacmi martta bir önceki aya göre yüzde 1,9 yükseldi. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 2,9 azalırken toptan ticaret satış hacmi yüzde 2,4, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 2,6 artış gösterdi.

Ticaret satış hacmi, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 arttı. Aynı dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 10,3, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,5 azalış gösterirken, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 21,2 yükseldi.

