11 Eylül 2025 Perşembe
Ekonomi

Ticaret ve perakende satış hacmi yükseldi

Ticaret satış hacmi temmuzda yıllık bazda yüzde 11,6, perakende satış hacmi de yüzde 13 artış gösterdi.

AA11 Eylül 2025 Perşembe 10:16
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin ticaret satış hacim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ticaret satış hacmi, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 6,5 azaldı. Bu dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,5, toptan ticaret satış hacmi yüzde 10 ve perakende ticaret satış hacmi yüzde 0,2 geriledi.

Ticaret satış hacmi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 artış kaydetti. Aynı dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 9,5, toptan ticaret satış hacmi yüzde 11,4 ve perakende ticaret satış hacmi yüzde 13 arttı.

