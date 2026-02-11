İSTANBUL 10°C / 7°C
Ekonomi

Ticarette hareketlilik: Satış hacmi Aralık'ta yükseldi

Aralık 2025 verileri ekonomide canlanma sinyali verdi. Ticaret satış hacmi yüzde 3,8 artarken, perakende satış hacmi yüzde 16,3 yükseldi.

11 Şubat 2026 Çarşamba 10:25
Ticarette hareketlilik: Satış hacmi Aralık'ta yükseldi
Ticaret satış hacmi, Aralık 2025'te yıllık bazda yüzde 3,8, perakende satış hacmi de yüzde 16,3 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın aralık ayına ilişkin ticaret satış hacim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ticaret satış hacmi, Aralık 2025'te bir önceki aya kıyasla yüzde 2,1 artış gösterdi. Bu dönemde, motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi değişmezken, toptan ticaret satış hacmi yüzde 2,8, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 1,7 arttı.

Ticaret satış hacmi, Aralık 2025'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 artış kaydetti. Aynı dönemde, motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 3, perakende ticaret satış hacmi yüzde 16,3 yükselirken, toptan ticaret satış hacmi ise yüzde 1 azaldı

  • ekonomide canlanma
  • ticaret hacmi artışı
  • perakende satış yükselişi

Popüler Haberler
