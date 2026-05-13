  • Ticarette yeni dönem sinyali: Petrol ödemeleri yuana kayıyor
Ticarette yeni dönem sinyali: Petrol ödemeleri yuana kayıyor

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler nedeniyle petrol ödemelerinde geleneksel dolar işlemlerinden yuana geçiş yaşandığını belirterek, ülkelerin daha güvenilir ödeme araçları aradığını söyledi.

13 Mayıs 2026 Çarşamba 13:03
Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rus haber ajansı RİA Novosti'ye yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin petrol piyasalarına ve küresel ekonomiye etkilerini değerlendirdi.

Son yıllardaki gelişmelerin ülkeleri daha güvenilir ödeme araçları aramaya yönelttiğini belirten Siluanov, "Hürmüz Boğazı'ndaki durum nedeniyle petrolde ödemeler, geleneksel dolar işlemlerinden yuana geçiyor. Bu neyi gösteriyor? Gelişmeler ülkeleri daha güvenilir araçlar aramaya teşvik ediyor. Bu noktada ulusal para birimleri daha tercih edilir görünüyor." diye konuştu.

Petrol ticaretinde yuanı öncelikle Çinli alıcıların kullandığını anlatan Siluanov, "Ancak diğer ülkeler de bu para birimiyle ilgileniyor. Özellikle siyasi baskıyla karşılaştıklarında." ifadelerini kullandı.

Orta Doğu'daki çatışmanın petrol krizine yol açtığını ifade eden Siluanov, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması nedeniyle dünyadaki petrol arzının beşte birinin ve sıvılaştırılmış doğal gazın önemli bölümünün piyasadan çekildiğini söyledi.

Gübre ve gıda fiyatlarının da arttığını dile getiren Siluanov, gelişmelerden özellikle Asya ve Avrupa'daki enerji ithalatçısı ülkeler ile gıda fiyatlarındaki artışa karşı kırılgan durumdaki Afrika ülkelerinin olumsuz etkilendiğini kaydetti.

- HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ GELİŞMELERİN KÜRESEL EKONOMİYE ETKİSİ

Rusya açısından etkinin "çift yönlü" olduğuna işaret eden Siluanov, bir yandan ihracat ve bütçe gelirlerinin arttığını, diğer yandan tedarik zincirlerinin koptuğunu ve lojistik maliyetlerinin yükseldiğini belirtti.

Siluanov, "Tüm bunlar küresel ekonominin büyümesini zayıflatıyor, ülkelerin finansmanını olumsuz etkiliyor ve enflasyonist baskıyı artırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rus bütçesinin petrol ve doğal gaz gelirlerindeki oynaklığa karşı daha dayanıklı hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Siluanov, bütçe kuralı kapsamında petrol için belirlenen eşik fiyatın, düşük petrol fiyatları döneminde de bütçe harcamalarının finansmanını güvence altına alacak seviyede olması gerektiğini anlattı.

Siluanov, Ulusal Refah Fonu'nun artırılmasından yana olduklarına dikkati çekerek, fondaki kaynakların yuan ve altına yatırıldığını, bunun da fon birikimlerinin korunmasını sağladığını ifade etti.

  • Rusya Maliye Bakanı
  • Yuana Geçiş
  • Güvenilir Ödeme Araçları

