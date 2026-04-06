Ticarette yeni sayfa açılıyor! Türkiye-Suriye hattında ekonomik zirve

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye ve Suriye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerde tarihi bir dönüm noktasını teşkil eden Türkiye-Suriye Ekonomi ve JETCO 1. Dönem Toplantısı ile İş ve Yatırım Forumu'nun 7 Nisan'da İstanbul'da yapılacağı bildirildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar'ın eş başkanlıklarında düzenlenecek JETCO toplantısının, 5 Ağustos 2025'te temelleri atılan stratejik işbirliği sürecinin en kapsamlı adımı olma özelliğini taşıdığına işaret edilen açıklamada, program kapsamında iki bakan arasındaki baş başa görüşmenin ardından, teknik heyetlerin katılımıyla gerçekleştirilecek JETCO oturumunda iki komşu ülke arasındaki ekonomik entegrasyonun yol haritasının belirleneceği aktarıldı. Zirve kapsamında, ticaretin teknik altyapısını güçlendirmek ve standartları uyumlu hale getirmek amacıyla önemli anlaşmaların imza töreninin gerçekleştirileceğine değinilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu çerçevede ürün güvenliği, denetimi, standardizasyon, akreditasyon ve metroloji alanlarında işbirliğini kapsayan kapsamlı bir protokol ile JETCO 1. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı imzalanacaktır. Söz konusu hukuki zemin, tekstil, tarım, gıda ve makine gibi stratejik sektörlerde işbirliğini derinleştirirken, ticareti kolaylaştıracak tüm mekanizmaların önünü açacaktır."

- TÜRK MÜTEAHHİTLERİ, SURİYE'DE 794 MİLYON DOLARLIK PROJE ÜSTLENDİ

Bölgesel tedarik zincirinin istikrarı için hayati önem taşıyan bu süreçte, toplantının en önemli gündem maddelerinden birinin, sınır kapılarının tam kapasiteyle çalıştırılması ve lojistik hatların kesintisiz tesisi olduğuna dikkat çekilen açıklama, şöyle devam etti:

"Suriye'nin küresel finans sistemine entegrasyonu ve bankacılık altyapısının güçlendirilmesi yönündeki adımlar desteklenerek, ticari faaliyetlerin finansal güvenliği sağlanacaktır. Güncel veriler ışığında, 2025'te 3,7 milyar dolar seviyesine ulaşan ikili ticaret hacmi, 2026 yılının ilk çeyreğinde 1 milyar dolar sınırını aşarak güçlü bir büyüme ivmesi sergilemektedir. Bu ekonomik potansiyeli daha da ileriye taşımak adına JETCO Toplantısı sonrasında iş dünyası çatı kuruluşlarının üst düzey yöneticileri ile Yuvarlak Masa Toplantısı yapılacaktır."

Açılışını bakanların yapacağı ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenecek İş ve Yatırım Forumu'nda ise lojistik ağların yeniden tesisi, finansal akışın yönetimi ve Suriye'nin yeniden inşası sürecinde Türk müteahhitlik sektörünün üstleneceği altyapı projelerinin uzman panellerinde kapsamlı şekilde ele alınacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2025'te Suriye ile dış ticaret hacmimiz 3,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiş, 2026 yılının ilk çeyreğinde ise 1 milyar dolar olarak kaydedilmiştir. Ülkemizin müteahhitlik firmalarınca bu zamana kadar Suriye'de 794 milyon dolar değerinde, 26 proje üstlenilmiştir."