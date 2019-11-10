Ticari kampanyalar fırtına gibi! Bu ay sıfır km ticaride önemli fırsatlar var

Eki ayı satışları umutları yeşertti. Kamu bankalarının müdahalesiyle inen faiz oranları satışa döndü. Otomobil markalarının çoğu 2019 satışlarının psikolojik eşik olan 500 bin adetten fazla olmasını bekliyor. Faiz indirimleriyle artan satışlar sonrası kasım ayında yapılan kampanyaların önce çıkan yıldızı ise ticari modeller oldu. Türkiye’de üretilen Toyota C-HR’nin yenilenen detayları ve lansman kampanyası ile ayın öne çıkan kampanyalarını sizin için bir araya getirdik.

CITROEN’DEN KONFOR MESAJLI KASIM KAMPANYASI

Fransız üretici, “Citroen Konforu Kasım’da Bir Başka Güzel” mesajıyla konfor odaklılıkla açıkladığı bir kampanya duyurdu. Marka kısa bir süre önce tanıttığı yeni Citroën C5 Aircross SUV için kasım kampanyasında 202.000 TL’den başlayan fiyatlar ve 40.000 TL’ye özel 12 ay yüzde 0,99 faiz seçeneği sunduğunu açıkladı.

Citroen, Berlingo modelinin ise 50.000 TL’ye 12 ay yüzde 0,59 faiz veya 30.000 TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz ile satın alınabileceğini duyurdu. Marka, bu modelinde nakit alımlarda geçerli olmak üzere 3.000 TL indirim fırsatı da açıkladı.

Citroen kasım kampanyasında ayrıca C3, C3 Aircross SUV, C4 Cactus ve C-Elysée için 50.000 TL’ye 12 ay yüzde 0,59 faiz veya 30.000 TL için 12 ay yüzde 0 faiz oranı bulunduğunu açıkladı. Marka, bu modellerde ayrıca nakit alımlarda geçerli 5.000 TL indirim fırsatının da olduğunu bildirdi.

DACIA: DOKKER’DA SIFIR FAİZ FIRSATI

Renault çatısında üretim yapan Dacia, ECO-G serisinin tüm modellerinde ve Dokker hafif ticari modelinde sıfır faiz fırsatı olduğunu duyurdu.

Marka, ECO-G serisi tüm modellerinde vade ve tutara göre değişiklik gösteren, sıfırdan başlayan faiz fırsatı sunduğu bilgisini verirken, hafif ticari Dokker modelinde ise 50.000 TL kredi, 12 ay vade için sıfır faiz olduğunu açıkladı.

RENAULT: KASIM AYINDA CAZİP FIRSATLAR VAR

Fransız üretici Renault, kasım ayında Clio HB, Clio Sport Tourer ve Megan Sedan modellerinde cazip faiz oranları sunduğunu açıkladı. Ayrıca markanın hafif ticari modellerinde sıfır faiz fırsatı da bulunuyor.

Kampanya dahilinde Clio HB, Clio Sport Tourer ve Megane Sedan, anlaşmalı kamu bankalarının sunduğu 50.000 TL kredi 36 ay vade için 0,69 faiz fırsatı ile müşterilerin beğenisine sunuluyor.

HAFİF TİCARİDE SIFIR FAİZ FIRSATI VAR

Diğer taraftan Renault’nun hafif ticari modellerinde 50.000 TL kredi ve 12 ay vade için sıfır faiz fırsatı yer alıyor. Maksimum 100.000 TL kredi kullanacak Kangoo, Trafic ve Master müşterilerine ise 48 aya varan vade seçeneği ve 1,26 faiz oranı mevcut.

Kampanyada kasım ayında hurda teşviki ile Clio’nun 74.900 TL’den, Megane Sedan’ın 105.900 TL’den başlayan fiyatlarla müşterilere sunulduğuna ayrıca dikkat çekilmiş.

VOLKSWAGEN: KAMPANYA 15 KASIM’DA SONA ERECEK

Alman üretici Volkswagen, tüm ticari araç modellerinde özel indirim ve kredi faiz avantajları sunmaya devam ettiğini duyurdu.

Kasım ayına özel kampanya süresince Volkswagen Caddy modelleri yüzde 7, Transporter modelleri yüzde 9, Caravelle modelleri yüzde 6, Amarok modelleri ise yüzde 8 indirimlerle satın alınabiliyor.

Marka ayrıca kampanya süresince Crafter modellerine de kasım ayına özel olarak 30.000 TL’ye varan indirimlerle satış yaptığını açıkladı.

KREDİLİ ALIMLARDA YÜZDE 1,09 FAİZ

Volkswagen kasım ayı için ayrıca anlaşmalı finans kuruluşuyla kredi kampanyası düzenledi. Bu kampanya ile 48 aya kadar yüzde 1,09 faiz oranından Volkswagen sahibi olunabileceği bildirildi.

Marka açıklamasında, kampanya kapsamındaki indirimler ve kredi fırsatlarının 15 Kasım 2019 tarihine kadar devam edeceğine dikkat çekti.

KIA SPORTAGE’DA SIFIR FAİZ FIRSATI DEVAM EDİYOR

Güney Koreli üretici KIA, kasım ayında önde gelen modellerinden olan Sportage’da faizi sıfırladı. KIA, kasım ayı içerisinde Sportage’da 50.000 TL’ye yüzde sıfır faiz fırsatı tanırken, ticari modeli Bongo’da ise 30.000 TL’ye yüzde sıfır faiz uyguluyor.

KIA ayrıca Picanto, Rio ve manuel şanzımana sahip Ceed modellerinde 30.000 TL’ye, Stonic’de 40.000 TL’ye ve otomatik şanzımana sahip Ceed modellerinde ise 50.000 TL’ye yüzde 0,59 faiz seçeneği sunuyor.

TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN TOYOTA C-HR YENİLENDİ

Japon marka Toyota, Türkiye’de ürettiği C-SUV segmentinde önemli bir modeli haline gelen C-HR’yi yeniledi. Türkiye’de 2016 yılının kasım ayında 350 milyon avroluk yatırımla üretimine başlanan C-HR modeli, aradan geçen üç yılın ardından yeni görünümüne kavuştu.

Bugüne kadar toplamda 500 bin adet Toyota C-HR’ı üretim hatlarından indiren Toyota Türkiye, bunların 450 bin adedini 100 ülkeye ihraç etti.

Yenilenen C-HR, 2,0 litre 184 HP hibrit, 1,8 litre 122 HP hibrit motor seçenekleri, ön ile arka tasarımında geçirdiği görsel iyileştirmelerle dünya yollarında boy gösterecek.

C-HR, Türkiye pazarında hibrit versiyonunda 186.950 TL’den, benzinli versiyonlarında ise hurda teşviki ile 153.350 TL’den başlayan lansmana özel fiyatlarla satılacak.

20.000 TL’YE KADAR TAKAS DESTEĞİ SUNUYOR

Alman üretici BMW, kasım ayına özel düşük faiz ve cazip takas oranları olduğunu duyurdu. Kasım ayı boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında, Yeni BMW 3 Serisi, Yeni BMW X1, BMW 5 Serisi ve BMW X2 modellerinde 5.000 TL, Yeni BMW 1 Serisi’nde 4.000 TL, BMW X3’te ise 20.000 TL’ye varan cazip takas desteği sunuluyor.

Marka kasım kampanyasında yeni BMW 3 Serisi ve BMW X2 modellerinde 100.000 TL’ye yüzde 0,79 faiz, BMW 5 Serisi 200.000 TL’ye yüzde 0,79 faiz ile finansman seçeneği açıkladı. Markanın faiz kampanyasında yeni BMW X1 için 120.000 TL’ye yüzde 0,49 faiz, BMW 4 Serisi modellerinde 100.000 TL’ye yüzde 0 faiz seçenekleri bulunuyor.

SUV İÇİN ÖZEL KAMPANYA AÇIKLADI

Japon üretici Honda, SUV pazarı temsilcileri CR-V ve HR-V modeline özel kredi kampanyası başlattığını açıkladı. Kampanya kapsamında kasım ayı boyunca Honda CR-V modellerinde 100.000 TL’ye, HR-V modellerinde ise 50.000 TL’ye kadar faizsiz 12 ay vadeli kredi imkânı sağlanıyor.

Honda’nın yerli üretim kampanyasında bulunan Civic Sedan modellerinde ise kasım ayına özel olarak 60.000 TL’ye yüzde 0,49 faiz oranı 18 ay vade seçeneği sunuluyor.

FIAT’IN KAMPANYALARI DEVAM EDİYOR

2019 yılının ilk 10 ayını pazar lideri olarak geçiren Fiat, kasım ayında da kampanya yaptığını duyurdu. Kamu bankalarının sağladığı avantajlı faiz oranlarının Egea, Doblo ve Fiorino’da kullanıldığını açıklayan marka, 50.000 TL için 24 ay vadeli yüzde 0,69 faizli krediye dikkat çekti.

2.000 TL TAKSİTLE FIAT EGEA

Markanın kampanyada verdiği örnek alıma göre; 2019 model Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP versiyonunda, 15.000 TL tutarında hurda teşvikinden yararlanılmasıyla, 31.000 TL peşin ve aylık 2.000 TL taksitle ve 74.450 TL’den başlayan fiyatlarla yeni bir otomobil sahibi olunabiliyor.

MITSUBISHI’DEN “YÜZDE 0 FAİZ” KAMPANYASI

Japon üretici Mitsubishi, kasım ayına özel olarak yeni L200, Eclipse Cross, ASX ve Outlander modellerinde uygulayacağı yeni bir “yüzde 0 faiz” kampanyasını devreye aldığını açıkladı. Marka ayrıca Space Star modelinde de kasım ayına özel uygun ödeme seçenekleri sunduğuna dikkat çekti.

KAMPANYADA İKİ ÖZEL BANKA YER ALIYOR

Kasım ayı kampanyası kapsamında 2019 model yeni L200, 2018 ve 2019 model Eclipse Cross ve 2019 model Outlander araçlarda 70.000 TL kredi, 12 ay vade ve “0 faiz” ile satışa sunuluyor.

Kampanyada 2019 model Space Star araçlar ise 50.000 TL peşinat ve 1.250 TL’den başlayan taksit ve 2020 ocak ödeme imkânı sunuluyor. Kampanyada markanın iki özel bankayla anlaştığına dikkat çekildi.