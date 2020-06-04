AA 04 Haziran 2020 Perşembe 11:51 - Güncelleme: 04 Haziran 2020 Perşembe 12:00

Çetinkaya, yaptığı yazılı açıklamada, mayıs ayı enflasyon rakamlarını ve emtia fiyatlarındaki mevcut seyri değerlendirdi.

Pandemi nedeniyle yılın ilk 4 ayını durağan geçiren küresel ekonomide kademeli toparlanma sürecine girildiğini belirten Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Kovid-19 salgınının ekonomi üzerindeki etkilerinin azalmaya başladığı mayıs ayında petrol fiyatlarında gördüğümüz artış ulaştırma endeksine yansımış gözüküyor. Nisan ayında Brent petrolün varili 19 doları görmüşken, bugün baktığımızda 40 dolardan işlem görüyor. Bu önemli bir gösterge. Haziran ayında da ekonomilerin açılmasının varlık sınıflarının tamamında fiyatlandığını görüyoruz. Özellikle petrol fiyatlarındaki artış, ekonomilerin yavaş yavaş açıldığını gösteriyor ancak bu durum, enflasyonda yüzde 10'un altını görmemiz açısından zaman alacak."

- "AVRONUN DAHA GÜÇLÜ KALMASI İHRACATÇIMIZ İÇİN GÜZEL BİR HABER"



Rüstem Çetinkaya, mayıs ayı enflasyonunu değerlendirirken, "Mayıs enflasyonu bize gösteriyor ki talep koşulları zayıf olmasına rağmen dezenflasyon kolay olmayacak. Türk lirasındaki değer kaybı ve küresel emtia fiyatlarındaki artış bir araya geldiğinde enflasyonda düşüş biraz uzayabilir gibi gözüküyor. Ancak unutmamak gerekir ki dolar likiditesinin bol olması ve ABD'de devam eden toplumsal olaylar, dolar kuru üzerinde daha rahat bir dönemi beklememize olanak kılıyor. Sepete baktığımızda ise avronun daha güçlü kaldığını görüyoruz. Bu elbette ihracatçımız için güzel bir haber." ifadelerini kullandı.

Mevcut enflasyon ile politika faizi arasındaki makasın 300 baz puanın üzerine geldiğine işaret eden Çetinkaya, dövizdeki seyrin, Merkez Bankası'nın hazirandaki faiz kararında kritik rol oynayacağını vurguladı.

