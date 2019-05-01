‘TİM-Tank’ hamlesi
TİM Başkanı İsmail Gülle, birlik olarak yeni bir dönüşüm içine girdiklerini belirterek, TİM’i yalnızca ihracat rakamlarını açıklayan bir dernek olmaktan çıkaracaklarını söyledi. Gülle “TİM’in bir Think-Tank kuruluşu olması için çalışıyoruz” dedi.
- KAAN ZENGİNLİ
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 3-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek olan Türkiye İnovasyon Haftası öncesi sohbet toplantısı düzenledi. Toplantıda açıklamalarda bulunan TİM Başkanı İsmail Gülle, TİM’in gelecek hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.
‘İNOVASYON ŞART’
TİM’i yalnızca ihracat açıklayan bir kurum değil, bir Think-Tank kuruluşu (düşünce kuruluşu) yapmak istediklerini belirten Gülle “TİM-Tank kurba çabasındayız. Burada inovasyonu kullanacağız, örneğin bir aplikasyon yaptık. İhracatçılar telefonlarına bu aplikasyonları indirerek, Türkiye’deki hangi ürünün, hani ülkede talebi var, o ülkenin ihracat koşulları, bakanlıkların verdiği teşvikler, sektöre dair fuarlar, ihracat rakamları ve tabloları gibi birçok içerik yer alacak. Bu uygulama üzerinden ihracatçılarımız çok daha kolay işlem yapabilecek” dedi. Gülle, Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinin rektörleriyle inovasyon konulu bir toplantı düzenlediklerine işaret ederek, “Türkiye’de inovasyona ilişkin çok önemli bir altyapı var ancak bir koordinasyon eksikliği var. Bu toplantının en önemli çıktısı, inovasyon için bir envanter çalışması oldu. Üniversitelerle iş birliği içerisinde bu iklimi yaratmak için çalışacağız” diye konuştu. İhracatın geleceğinin inovasyona dayalı kalkınma ile olacağına inandıklarını dile getiren Gülle, “Bu nedenle bugüne kadar inovasyona başlığı altındaki tüm faaliyetlerimizi ‘TİM İnovasyon ve Girişimcilik Akademisi’ altında topluyoruz. Çünkü; Türkiye’de kimse inovasyon konuşmazken sokaktaki vatandaştan en üst düzey devlet yetkilisine kadar TİM inovasyonu konuşur hale getirdi” dedi.
BU KUR İLE, ŞU AN ZARAR ETMİYORUZ
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gülle, dolar kuruyla ilgili bir soru üzerine, şu cevabı verdi: “Daha önce, ‘Dolar 5.6 TL’nin altına düşmesin’ demiştik. Arada biraz enflasyon farkını da koyarsak beklentimizin biraz daha üstünde gibi. Zarar etmiyoruz. İşin sonunda para varsa, kar varsa bütün söylemler, motivasyon, hedef her şey gerçekleşir. Ancak işin sonunda zarar varsa bu söylediklerimiz havada kalır. Hep söylüyoruz ihracatta kurun kaç olduğu önemli değil. Bugün bu olur yarın başka bir şey olur. Çünkü yıllardan beri hep aynı şeyi konuşuyoruz. 3 TL iken de farklı şeyler söylemiyorduk. İster 3 TL, ister 4 TL, ister 5TL, isterse 6 TL olsun ancak ihracatçıya zarar ettirmesin.”
‘DESTEĞİMİZ SÜRECEK’
Toplantıda konuşan Turkcell Dijital İş Servisleri Genel Müdürü Hakan Erkan da Türkiye İnovasyon Haftası’na Turkcell olarak yılardır destek verdiklerini belirterek, “Çünkü biz 1994 yılında yolculuğumuza GSM operatörü olarak inovasyonla başlamıştık. Aradan geçen 25 yıl içerisinde de odağımızda hep inovasyon vardı ve bundan sonra da hep inovasyon olacak” dedi. TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi ise “TEB olarak, kurum kültürümüze işlediğimiz inovasyonun gücüne inanıyor ve her alanında yer alıyoruz” dedi.
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