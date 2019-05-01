‘TİM-Tank’ hamlesi

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gülle, dolar kuruyla ilgili bir soru üzerine, şu cevabı verdi: “Daha önce, ‘Dolar 5.6 TL’nin altına düşmesin’ demiştik. Arada biraz enflasyon farkını da koyarsak beklentimizin biraz daha üstünde gibi. Zarar etmiyoruz. İşin sonunda para varsa, kar varsa bütün söylemler, motivasyon, hedef her şey gerçekleşir. Ancak işin sonunda zarar varsa bu söylediklerimiz havada kalır. Hep söylüyoruz ihracatta kurun kaç olduğu önemli değil. Bugün bu olur yarın başka bir şey olur. Çünkü yıllardan beri hep aynı şeyi konuşuyoruz. 3 TL iken de farklı şeyler söylemiyorduk. İster 3 TL, ister 4 TL, ister 5TL, isterse 6 TL olsun ancak ihracatçıya zarar ettirmesin.”

‘DESTEĞİMİZ SÜRECEK’

Toplantıda konuşan Turkcell Dijital İş Servisleri Genel Müdürü Hakan Erkan da Türkiye İnovasyon Haftası’na Turkcell olarak yılardır destek verdiklerini belirterek, “Çünkü biz 1994 yılında yolculuğumuza GSM operatörü olarak inovasyonla başlamıştık. Aradan geçen 25 yıl içerisinde de odağımızda hep inovasyon vardı ve bundan sonra da hep inovasyon olacak” dedi. TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi ise “TEB olarak, kurum kültürümüze işlediğimiz inovasyonun gücüne inanıyor ve her alanında yer alıyoruz” dedi.