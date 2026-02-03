Tiran'da ekonomi diplomasisi: Türk ve Arnavut iş insanları aynı masada

Tiran'da, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), Tiran Ticaret ve Sanayi Odası (İKİB), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Arnavutluk-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası (ATTSO) ve Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği destekleriyle düzenlenen programa, inşaat ve maden sektörlerinden Türk ve Arnavut iş insanları katıldı.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, burada yaptığı konuşmada, iki ülke arasında yapılan ekonomik ve ticari faaliyetleri her zaman desteklediklerini belirtti.

İKİB Genel Sekreteri Albana Laknori buluşmayı ekonomik işbirliğinin somut köprülerini kurmak için değerli bir fırsat olarak gördüklerini kaydederek, "İki ülke arasındaki ilişkiler mükemmel, çünkü Türkiye Arnavutluk için en önemli stratejik ortaklardan biri." dedi.

"TÜRKİYE VE ARNAVUTLUK KÖKLÜ BİR TARİHE SAHİP"

İDDMİB Yönetim Kurulu Üyesi Durmuş Burak Özelçi, "Türkiye yapı malzemeleri sektörümüzün ihracatını güçlendirmek ve firmalarımızı Arnavutluk iş dünyasıyla daha güçlü bir şekilde buluşturmak amacıyla düzenlediğimiz programda bir araya gelmiş bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

ATTSO Başkanı Kenan Sevinç, Türkiye ve Arnavutluk arasındaki ekonomik kalkınmayı ve işbirliğini daha üst bir seviyeye taşımak için bir araya geldiklerini belirterek, "Türkiye ve Arnavutluk köklü bir tarihe, güçlü kültürel bağlara ve her yıl gelişen ticari ilişkilere sahip." dedi.

MÜSİAD Arnavutluk Başkanı Muhammet İşler de bugün kurulacak ilişkinin geleceğe yönelik daha güçlü bir stratejiye sahip olacağını ifade etti.