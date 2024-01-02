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Ekonomi

Tivibu, ocak ayında çok sayıda yeni içeriği platforma dahil etti

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, ocak ayında aksiyondan maceraya kadar çok sayıda yeni içeriği platforma dahil etti.

AA2 Ocak 2024 Salı 12:06 - Güncelleme:
Tivibu, ocak ayında çok sayıda yeni içeriği platforma dahil etti
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tivibu, birbirinden özel içerikleri seyircisi ile buluşturmaya devam ediyor.

Ocak ayında çok sayıda yeni içeriği izleyicilerin beğenisine sunan Tivibu, "Barbie", "Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası", "Meg 2: Çukur", "Blue Beetle", "Resident Evil: Ölüm Adası", "Hayata Röveşata Çeken Adam", "Kaos Yürüyüşü", "Evlat" ve "Masal Şatosu: Sihirli Davet" filmlerini sinemaseverler ile buluşturuyor.

Tivibu, Dizi klasörüne ise bu ay BBC'nin yapımını üstlendiği iki diziyi ekledi. "Shakespeare & Hathaway" ile "The Following Events are Based on a Pack of Lies" dizileri, izleyiciler ile buluşuyor.

- TİVİBU ÇOCUK'TA BİRÇOK ÇİZGİ FİLM EKRANA GELECEK

Ocak ayında Tivibu Çocuk klasöründe ise birden fazla yapım çizgi filmseverlerin beğenisine sunuluyor.

Bu yapımlar arasında, "Maşa ile Koca Ayı" ve "Bugs Bunny Yapı Ustaları" çizgi filmler yer alıyor.

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