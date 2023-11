Tivibu'dan kasım ayına yeni içerikler

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tivibu, birbirinden özel içerikleri seyircisiyle buluşturmaya devam ediyor. Tivibu, kasımda aksiyondan maceraya çok sayıda yeni içeriği platforma dahil ediyor.

Platform, Kirala-Satın Al klasöründe "Örümcek-Adam: Örümcek-Evrenine Geçiş" filmini sinemaseverlerle buluşturuyor. 2023'te vizyona giren filmin seslendirme kadrosunda, Hailee Steinfeld ve Oscar Isaac gibi başarılı isimler yer alıyor.

Tivibu, Kirala-Satın Al klasöründe yer alan diğer animasyon yapım da "Elemental: Doğanın Güçleri" filmi oluyor. Animasyon filmi sert, kıvrak zekalı ve çabuk parlayan bir genç kadın olan Ember'in, Wade adında eğlenceli, duygusal, akışına bırakmış bir adamla olan arkadaşlığının anlatıldığı bir yapım olarak öne çıkıyor.

2023'ün merakla beklenen yapımlarından biri olan "The Flash" filmi de Kirala-Satın Al klasöründe izleyicilerle buluşan diğer yapımlardan biri oluyor. Andy Muschietti'nin yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerinde Ezra Miller, Michael Keaton, Sasha Calle bulunuyor.

En yeni içerikleri sinemaseverlerin beğenisine sunan Tivibu, kasım ayında, sinema tarihinin efsane serisi olan Indiana Jones'un yeni filmi "Indiana Jones ve Kader Kadranı" isimli yapımı Kirala-Satın Al klasöründe izleyicilerle buluşturuyor.

- WHİTNEY HOUSTON'UN HAYATI TİVİBU FİLM KLASÖRÜNDE

İzleyicilerden tam not alan filmleri izleyicilerle buluşturan Tivibu, kasım ayında, 2012'de yaşamını yitiren ve müzik kariyerine 6 Grammy ödülü, 16 Billboard Müzik ödülü, 22 Amerikan Müzik ödülü ve 2 Emmy ödülü sığdırmayı başaran müzisyen Whitney Houston'un hayatının anlatıldığı "Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody" filmini platforma dahil ediyor.

Film klasöründe yer alan bir diğer yapım ise 2023'te vizyona giren "Kayıp" filmi oluyor. Film, kaybolan annesini interneti kullanarak evinden bulmaya çalışan genç kızın yaşadıklarını anlatıyor.