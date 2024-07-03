Tivibu'dan sinemaseverlere temmuz müjdesi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, platform, bu ay bazı yeni filmleri sinemaseverlerin beğenisine sundu. Filmler, platformun "Kirala Satın Al Klasörü"nde yer alıyor.

Platform, başrollerinde Kingsley Ben-Adir ve Lashana Lynch'in yer aldığı "Bob Marley: One Love" filmini izleyicilerle buluşturuyor. Bu yıl vizyona giren film, Bob Marley'nin hayat hikayesini ve müziğini konu ediyor.

Bir başka öne çıkan içerik 2023 yapımı "We Grown Now", 1992'de Şikago'da yaşayan iki gencin dostluğunu anlatıyor.

Bu ay klasöre eklenen diğer yapım "Kya'nın Şarkı Söylediği Yer" ise dram türünde bir film olarak göze çarpıyor.

Klasörde bu ay, geçen yıl başrollerinde Denzel Washington, Dakota Fanning ve David Denman'ın yer aldığı "The Equalizer 3" filmi dikkati çekiyor. Film, eski hükümet ajanı Robert McCall'un maceralarını anlatıyor.

Başrollerinde David Harbour, Orlando Bloom, Archie Madekwe gibi oyuncuların yer aldığı 2023 yapımı "Gran Turismo" da klasörde izleyicileri bekliyor. Film, profesyonel araba yarışçısı olma hayallerini gerçekleştirmeye çalışan bir gencin hikayesini ele alıyor.

Klasörde bu ay öne çıkan bir diğer yapım da "Hayvan Krallığı". Film, mutasyon sonucu yaratığa dönüşen karısını oğluyla beraber bulmaya çalışan bir adamın öyküsünü konu ediyor.