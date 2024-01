Tivibu'dan yarıyıl tatiline özel içerikler

Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu, yarıyıl tatilinde çocuklara özel birçok yeni içeriği ekrana taşıyor. 1 Ocak itibarıyla platforma eklenen dünyanın önde gelen çizgi film kanallarından Nickelodeon ile birlikte 8 Premium çocuk kanalı ve özel içeriklerle Çocuk klasörü yarıyıl tatilinde çocuklarla buluşuyor.

DÜNYACA ÜNLÜ ÇİZGİ FİLM KANALI NİCKELODEON TİVİBU'DA



Platform, 1 Ocak itibarıyla dünyaca ünlü çizgi film kanalı Nickelodeon'u kanal listesine ekleyerek sekizi Premium olmak üzere toplam 13 çocuk kanalı ile ülkemizdeki TV platformları arasında en çok Premium çocuk kanalının yer aldığı platform konumuna yükseldi. Kanalda Sünger Bob Kare Pantolon, Gürültü Ailesi, Şirinler, Risk Takımı gibi birçok sevilen içerik yer alıyor. Nickelodeon'nun yanı sıra Nicktoons, Disney Junior, Baby TV, Moonbug gibi birbirinden çok sevilen kanallar çocuklara eğlenceli dakikalar sunuyor. Platformun sunduğu içerikler sadece TV kanalları ile sınırlı kalmıyor, Çocuk klasöründeki 73 farklı seri ile çocuklar tatilin keyfini çıkarıyor. Cocomelon, Kukuli, Ben 10, Kral Şakir, Maşa ile Koca Ayı gibi 4000'e yakın bölümden oluşan çizgi film Tivibu'da izlenebiliyor. Tatil süresince klasöre eklenecek olan Sünger Bob Kare Pantolon, Ninja Kaplumbağalar, Transformers, Patrick Star Show gibi çizgi filmler ile çok daha fazla içerik, Çocuk klasöründe çocukların beğenisine sunuluyor.

Platformun çocuk içerikleri yarıyıl tatilinde sadece çizgi filmlerde değil animasyon filmlerinde de artıyor. Tivibu'ya 18 Ocak itibarıyla eklenecek olan 'Her Güne Bir Animasyon' kategorisi ile animasyonseverler 5 Şubat'a kadar her gün dünyaca ünlü bir animasyon izleyebilecek. Canavar Ailesi 2, Lego dünyasının sevilen filmleri LEGO: DC Shazam - Sihir&Canavarlar ve Lego Filmi 2, vampir bir baba ve dede olan Kont Drakula'nın başından geçenlerin anlatıldığı Otel Transilvanya 2 gibi dünyaca sevilen birçok animasyon filmi 18 Ocak- 5 Şubat tarihleri arasında 'Her Güne Bir Animasyon' kategorisinden de izlenebilecek.