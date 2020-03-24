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Ekonomi

TKBB: Ödemeler 1 aydan 12 aya kadar ötelenecek

TKBB: 'Bireysel ve kurumsal fon kullanan müşterilerin ödemesi gereken taksit, kar payı ve anapara ödemeleri 1 aydan 12 aya kadar ötelenecek.'

AA24 Mart 2020 Salı 14:36 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 14:36
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Yaşlı adam yol kenarındaki ağaca baş aşağı asılıp komando marşı söyledi

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