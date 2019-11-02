TL ile borçlanmaya ağırlık verilecek

Buna göre Hazine gelecek yıl yaklaşık 222.6 milyar lira anapara ve 129.4 milyar lira faiz olmak üzere toplam 352.1 milyar lira borç servisi gerçekleştirilmesi, 299,6 milyar liralık iç borçlanma yapılması planlanıyor. Borçlanmanın ağırlıklı olarak Türk lirası cinsinden gerçekleştirilmesi, piyasa çeşitliliğinin sağlanması amacıyla uluslararası piyasalarda ABD Doları’nın yanında diğer döviz cinslerinden de ihraç yapılması hedefleniyor. Gelecek yıl uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihraçları yoluyla 9 milyar dolar finansman sağlanması, ayrıca dış piyasa program kredileriyle toplam 9.6 milyar dolarlık dış finansman elde edilmesi hedefleniyor. Gelecek yıl farklı vadelerde TL cinsinden sabit kuponlu tahvillerin ‘gösterge tahvil’ olarak ihracına, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraçlarına devam edilecek.