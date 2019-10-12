TL’de kalıcı erozyon olmaz

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı sonrası yönünü yukarı çeviren dolar dün 5.86 lira seviyesinde dengelenirken Borsa İstanbul ise yönünü yukarı çevirdi. Borsa günü yüzde 0.25 artışla 99 bin 27 puandan kapatırken uzmanlar, harekatın yerel varlıklar üzerinde kalıcı ve uzun süreli negatif etkisinin olmayacağını belirtiyor. Analistler, Türkiye’nin daha önce gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarında TL varlıklarda bozulma yaşanmadığını, sert dalgalanmalar görülmediğini anımsattı. Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı boyunca da döviz ve pay piyasalarında oynaklığın sınırlı kalabileceğini tahmin eden analistler, terör tehdidinin bertaraf edilmesiyle oluşturulan güvenli bölge sayesinde 3 milyonu aşkın Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerinin sağlanacağını dile getirdi. Stratejist Cüneyt Paksoy “Yeni Ekonomi Programı sırasında ulaşılan makro denge ve disiplin sürecinin korunması, fiyat istikrarı ve finansal istikrarın sürdürülmesi adına ekonomi yönetimi tarafından harekat sürecine paralel olarak reform ve teşvik sürecinin kesintisiz devamı oldukça önemli olacaktır” dedi.

GÖZLER 13 KASIM’DA

Deniz Yatırım Stratejisti Orkun Gödek ise harekatın yerel varlıkların fiyatlama sürecinde kalıcı-uzun süreli erozyona sebep olacağı beklentisi içinde olmadıklarına dikkati çekerek “Haber akışının sıcaklığını kaybetmesi ve 13 Kasım’da Washington’da gerçekleştirilecek olan ABD Başkanı Donald Trump-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmesine yönelik beklentilerin zaman içerisinde spot piyasa fiyatlamalarında dengelenmenin sağlanmasına yardımcı olacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.