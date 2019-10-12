23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8886
  • 6,5138
  • 278.928
  • 99027.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

TL’de kalıcı erozyon olmaz

Barış Pınarı Harekatı’nın 3. gününde dolar 5.86 TL bandında dengelenirken, Borsa’da ibre yukarı döndü. Uzmanlar, harekatın uzun süreli erozyona sebep olmayacağı görüşünde.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı sonrası yönünü yukarı çeviren dolar dün 5.86 lira seviyesinde dengelenirken Borsa İstanbul ise yönünü yukarı çevirdi. Borsa günü yüzde 0.25 artışla 99 bin 27 puandan kapatırken uzmanlar, harekatın yerel varlıklar üzerinde kalıcı ve uzun süreli negatif etkisinin olmayacağını belirtiyor. Analistler, Türkiye’nin daha önce gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarında TL varlıklarda bozulma yaşanmadığını, sert dalgalanmalar görülmediğini anımsattı. Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı boyunca da döviz ve pay piyasalarında oynaklığın sınırlı kalabileceğini tahmin eden analistler, terör tehdidinin bertaraf edilmesiyle oluşturulan güvenli bölge sayesinde 3 milyonu aşkın Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerinin sağlanacağını dile getirdi. Stratejist Cüneyt Paksoy “Yeni Ekonomi Programı sırasında ulaşılan makro denge ve disiplin sürecinin korunması, fiyat istikrarı ve finansal istikrarın sürdürülmesi adına ekonomi yönetimi tarafından harekat sürecine paralel olarak reform ve teşvik sürecinin kesintisiz devamı oldukça önemli olacaktır” dedi.

GÖZLER 13 KASIM’DA

Deniz Yatırım Stratejisti Orkun Gödek ise harekatın yerel varlıkların fiyatlama sürecinde kalıcı-uzun süreli erozyona sebep olacağı beklentisi içinde olmadıklarına dikkati çekerek “Haber akışının sıcaklığını kaybetmesi ve 13 Kasım’da Washington’da gerçekleştirilecek olan ABD Başkanı Donald Trump-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmesine yönelik beklentilerin zaman içerisinde spot piyasa fiyatlamalarında dengelenmenin sağlanmasına yardımcı olacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. 

Terör örgütü YPG/PKK Türk gazetecilere keskin nişancılarla ateş açtı!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

7 bin polis adayı alınacak

7 bin polis adayı alınacak

Nobel Ödüllü yazarın kitabını getirene toplu taşıma bedava

Nobel Ödüllü yazarın kitabını getirene toplu taşıma bedava

Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti

Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti

Terör örgütü sivilleri hedef alıyor! İki alçak saldırı

Terör örgütü sivilleri hedef alıyor! İki alçak saldırı

Teşekkürler Milli Takım

Teşekkürler Milli Takım

'Allah onların yardımcısı olsun'

'Allah onların yardımcısı olsun'

Bodrum'da denizde kayıp 5 kişi aranıyor

Bodrum'da denizde kayıp 5 kişi aranıyor

ABD'li uzmanlardan Barış Pınarı Harekatı'na destek

ABD'li uzmanlardan Barış Pınarı Harekatı'na destek
 

POPÜLER HABERLER

PKK yandaşları Türklere saldırdı

PKK yandaşları Türklere saldırdı

Emekliye üçlü zam müjdesi

Emekliye üçlü zam müjdesi

İnanılmaz operasyon! Sırtından çıkardılar...

İnanılmaz operasyon! Sırtından çıkardılar...

Podyumda giyilmiş en garip kıyafetler

Podyumda giyilmiş en garip kıyafetler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA