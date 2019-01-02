TL’den atılan sıfırlar örnek oldu

Birçok yabancı ülke merkez bankasına uygulama hakkında bilgi aktarımı yapıldı. Geçmişte bu operasyonu yapmış veya yapmak üzere hazırlanan ülkelere danışmanlık verildi. Romanya, Azerbaycan, Zimbabve, Afganistan ve Gana’nın da aralarında bulunduğu ülkelere, banknot basımı, geçiş süreci ve iletişim politikası gibi konularda destek olundu. Öte yandan 1 Ocak 2010’da dolaşımdan kaldırılan YTL banknotların 10 yıllık zaman aşımı süresi bu yılın sonunda dolacak. YTL’ler 31 Aralık 2019’a kadar Merkez Bankası ve Ziraat Bankası şubelerinden değiştirilebilecek.