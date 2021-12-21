TL'nin muhteşem dönüşünü dünya basını böyle gördü

21 Aralık 2021 Salı 07:35 - Güncelleme: 21 Aralık 2021 Salı 07:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, 'dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni bir aracın devreye alınacağını' duyurdu.

Erdoğan, konuya ilişkin açıklamasında, "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek" diye konuştu.

DÖVİZ KURUNDA SERT DÜŞÜŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaların ardından Dolar/TL'de sert düşüş yaşandı. Gün içerisinde 18.45 seviyelerini gören Dolar kuru, 12.27'ye kadar geriledi.

DÜNYA BASINI ŞAŞKIN: LİRA BÜYÜK BİR GERİ DÖNÜŞ YAPTI

Dünya basını söz konusu gelişmeyi ise çarpıcı ifadelerle duyurdu.

Londra merkezli haber ajansı Reuters, "Erdoğan'ın dolarizasyon karşıtı önlemleri açıklamasının ardından lira büyük bir geri dönüş yaptı" ifadelerine verdi.

ABD merkezli ekonomi sitesi Bloomberg ise Erdoğan'ın açıklamalarına vurgu yaptığı haberinde, "Erdoğan, Türk lirası tasarruflarını korumak için olağanüstü adımları açıkladı" denildi.