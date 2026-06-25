TMO hububat alım ödemelerine başladı

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, TMO'nun hububat alım ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Ödemelerin başladığını belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"TMO, 3 Haziran'da başlayan hububat alım sürecinde ilk ödemeleri çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyor. Ülke genelindeki 211 noktada devam eden alımlarımız hasat sezonunun yoğunlaşmasıyla 600 noktaya ulaşacak. TMO, kendisine getirilen ürünlerin tamamını alacak. Ürün bedellerini ise 21'inci günden itibaren üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya devam edecek. Çiftçimizin emeğini ve alın terini korumaya devam edeceğiz."