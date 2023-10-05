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Ekonomi

TMO: Kabuklu fındık satışı söz konusu değil

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, kabuklu fındık satışı yapmasının söz konusu olmadığını belirtti.

AA5 Ekim 2023 Perşembe 00:46 - Güncelleme:
TMO: Kabuklu fındık satışı söz konusu değil
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TMO'dan yapılan açıklamada, son günlerde kamuoyunda TMO'nun kabuklu fındık satışı yaptığına dair söylemlerin dile getirildiğine işaret edildi.

TMO'nun kesinlikle kabuklu fındık satışının söz konusu olmadığının bildirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bununla birlikte, 3 Eylül'de Samsun ilimizde yaşanan sel felaketinde kurumumuz stoklarında bulunan 550 ton kabuklu fındık sele maruz kalmıştır. Bu fındıkların yaklaşık yüzde 50'si birinci derece hasar görmüş olup, zararın tazmini için sigorta şirketine devredilmiştir. Söz konusu ürünlerle ilgili tasarruf sigorta şirketine ait olup, kuruluşumuzla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır."

  • satış
  • kabuklu fındık

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