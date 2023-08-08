TMO patlamasına inceleme: Dikkat çeken Rusya detayı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde dün 14.40 sıralarında Toprak Mahsulleri Ofisi'ne ait silolarda büyük patlama meydana geldi. Gölcük, Derince, Körfez, Karamürsel ilçelerinden de duyulan patlamanın ardından 3'ü ağır 12 kişi yaralandı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin depodaki incelemesi ise bugün de devam etti. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri de depoda detaylı inceleme yaptı.

SABOTAJ İHTİMALİ VAR MI



Patlamanın ardından akıllara sabotaj ihtimali gelirken, TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal açıklamalarda bulundu. Alana giren herkesin yüksek güvenlik önlemlerinden geçtiğini ifade eden Güldal, "Orası liman sahası. İçeriye güvenlik testinden geçmeyen kimse giremez. Kamu görevlisi de olsa, işçi de olsa, iş sahibi de olsa giremez. Limanlardan sorumlu mülki amirlik var. Dolayısı ile güvenlik testinden geçmeyen kimse giremez. Bütün ihtimaller değerlendirilecektir ama sabotaj ihtimali zayıf gibi" dedi.

RUSYA'DAN GELEN GEMİNİN TAHILI DA BULUNUYORDU



90 bin ton kapasiteli Derince sahası 60 kuyudan oluşuyor. 13 adet silo patlamada hasar görürken, 75 bin ton tahıl bulunuyordu. Özellikle bu sene verimin yüksek olması sebebiyle iç piyasadan da alınan tahılın bulunduğu depoda, Rusya'dan gelen tahıl gemisinden indirme yapıldığı öğrenildi. Patlamadan etkilenin ürünün ise, depoda bulunan ürünün yüzde 20'si civarında olduğu belirtildi. Ürünün bu yılın mahsulü olduğu da ifade edildi.

TMO'DA GERÇEKLEŞEN EN BÜYÜK PATLAMA



Daha önce TMO veya tahıl depolarında küçük çaplı patlamaların yaşandığı öğrenilirken, dün yaşanan patlamanın TMO'da yaşanan en büyük patlama olduğu belirtildi. Olayla ilgili limanda bulunan ve 24 saat çalışan tüm güvenlik kameralarının detaylı olarak incelendiği öğrenildi. Öte yandan depolama alanında havalandırma, toz toplama sistemlerinin bulunduğu ve faal olarak çalıştığı da kaydedildi. İki saatte bir sistemlerin teknik personel tarafından kontrol edildiği ifade edildi.

DIŞARIDAN MÜDAHALE ZOR, İÇERİDEN MÜDAHALE OLABİLİR Mİ



Güvenlik önlemlerinin üst seviyede olduğu limandaki patlamaya, içeriden müdahale edilip edilemeyeceği sorusunu da TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal cevapladı. Bakanlığın talimatı ile tüm hazırlıkları yaptıklarını ifade eden Güldal, "İçeriden bir suiistimal veya sabotajı göz ardı etmeden değerlendirmesi yapılacak. Var mıdır, yok mudur incelemeden sonra belli olacak" diye konuştu.

"KAMYON ŞOFÖRLERİNİN SİGARA İÇİP ATTIĞINI SÖYLEYENLER VAR"



İlk bulgulara göre, patlamanın tozdan kaynaklandığı açıklanırken TMO Genel Müdürü Güldal, "Bizim silolarımız dolar, boşalır. Doldurmadan, boşaltmadan önce kontrolleri yapılır. Saatlerine kadar inceleniyor. Çok değişik şeyler de var. Kamyon şoförlerinin gezerken mazgallara sigara attıklarını söyleyen de var. Bu ihmallerden kaynaklanan bir durum olabilir. Teknik aksamın çalışıp çalışmadığı, kontrol mekanizmasının, kumanda merkezinin bunları görüp görmediği incelenecek, tespit edilecek" şeklinde konuştu.

6 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Patlamada yaralanan 12 kişiden 6'sının tedavisi tamamlandı.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosunda dün meydana gelen patlamada yaralananlardan tedavisi tamamlanan 6 kişi taburcu edildi, yoğun bakımdaki 3 yaralıdan 1'i Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hastanede tedavi gören 12 kişiden 6'sının tedavisinin tamamlandığını belirtti.

Vali Yavuz, açıklamasında yaralılara acil şifalar diledi.

Öte yandan patlamada yaralananlardan 6 kişinin ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

İlçenin sahil kesiminde dün saat 14.40 sıralarında TMO Kocaeli Başmüdürlüğü liman silosunda patlama meydana gelmiş, yoğun duman ve toz bulutuna neden olan patlama sonucu bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti.

Körfezin birçok yerinden sesi duyulan patlamada 3'ü ağır 12 kişi yaralanmış, TMO'nun 60 silosundan 13'ü etkilenmişti.