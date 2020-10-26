AA 26 Ekim 2020 Pazartesi 10:45 - Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 10:56

TMSF'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, Naksan Plastik, halı ipliği fabrikası BCF 1, Royal, Atlas Halı ve Nakpilsa'nın satışına karar verildi.



TMSF, Naksan Plastik'i satışa çıkardı

TMSF'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Naksan Plastik'e kayyım olarak atanılmasının ardından fon kurulu kararıyla oluşturulan Naksan Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satışına karar verildi.

Söz konusu bütünlüğün kapsamı, Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan endüstriyel shrink film, strech film, palet örtüleri, ağır izmet torbaları, sera örtüleri, malç filmleri, ev tekstil ambalajları, fleksibıl ambalajlar ile her türlü baskılı baskısız torba ve poşetlerin üretimini yapan fabrikayla ilgili mal, hak ve varlıklar ile bu varlıkların feri ve mütemmim cüzü niteliğindeki tarafı oldukları sözleşmeler ve bu sözleşmelerden doğan ancak başlı başına iktisadi değeri olmayanlar da dahil olmak üzere diğer tüm mal, hak ve varlıklardan oluşuyor.

Muhammen bedeli 1 milyar 126 milyon lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak.

İhale, 18 Aralık saat 11.00'de TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

TMSF, Nakpilsa'yı satışa çıkardı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Naksan Plastik'e kayyım olarak atanılmasının ardından fon kurulu kararıyla oluşturulan Nakpilsa Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satışına karar verildi.

Söz konusu bütünlüğün kapsamı, Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan Nakpilsa markası altında dokuma branda ağırlıklı olmak üzere halı tabanı, yer örtüsü, sera örtüsü ve suni çim ipi üretimini yapan fabrikasıyla ilgili mal, hak ve varlıklar ile bu varlıkların feri ve mütemmim cüzü niteliğindeki tarafı oldukları sözleşmeler ve bu sözleşmelerden doğan ancak başlı başına iktisadi değeri olmayanlar da dahil olmak üzere diğer tüm mal, hak ve varlıklardan oluşuyor.

Muhammen bedeli 315 milyon lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak.

İhale, 18 Aralık saat 14.30'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

TMSF, Royal ve Atlas Halı'yı satışa çıkardı

Royal Halı, Atlas Halı ve Naksan Plastik'e kayyım olarak atanmasının ardından fon kurulu kararıyla oluşturulan Royal ve Atlas Halı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satışına karar verildi.

Söz konusu bütünlüğün kapsamı, Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan halı üretimine ilişkin (Royal Halı Fabrikası) mal, hak ve varlıklar, aynı fabrikanın kapalı alanı içinde BCF 2 adıyla faaliyet gösteren iplik üretimine ilişkin mal, hak ve varlıklar ile bu varlıkların feri ve mütemmim cüzü niteliğindeki tarafı oldukları sözleşmeler ve bu sözleşmelerden doğan ancak başlı başına iktisadi değeri olmayanlar da dahil olmak üzere diğer tüm mal, hak ve varlıklardan oluşuyor.

Muhammen bedeli 353 milyon lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak.

İhale, 18 Aralık saat 15.30'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

TMSF, halı ipliği fabrikası BCF 1'i satışa çıkardı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Royal Halı ve Naksan Plastik'e kayyım olarak atanılmasının ardından fon kurulu kararıyla oluşturulan BCF 1 Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satışına karar verildi.

Söz konusu bütünlüğün kapsamı, Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan halı ipliği üretimi fabrikasına ilişkin mal, hak ve varlıklar ile bu varlıkların feri ve mütemmim cüzü niteliğindeki tarafı oldukları sözleşmeler ve bu sözleşmelerden doğan ancak başlı başına iktisadi değeri olmayanlar da dahil olmak üzere diğer tüm mal, hak ve varlıklardan oluşuyor.

Muhammen bedeli 87 milyon 500 bin lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak.

İhale, 18 Aralık saat 16.30'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.