TMSF Başkanı Gülal: Bu tesisten 3-3.5 ton altın üreteceğiz
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, KOZA Altın Ağrı Temel Atma Töreni'nde konuştu. Gülal, Ağrı tesisinde 2022 sonunda ilk altın dökümü yapılacağını açıklayarak, 'Bu tesisten 3-3.5 ton altın üretmeyi planlıyoruz' dedi.
10 Haziran 2021 Perşembe 12:22 - Güncelleme: 10 Haziran 2021 Perşembe 13:12
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, KOZA Altın Ağrı Temel Atma Töreni'nde konuştu. Gülal, Ağrı tesisinde 2022 sonunda ilk altın dökümü yapılacağını açıklayarak, "Bu tesisten 3-3.5 ton altın üretmeyi planlıyoruz" dedi.