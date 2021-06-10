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Ekonomi

TMSF Başkanı Gülal: Bu tesisten 3-3.5 ton altın üreteceğiz

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, KOZA Altın Ağrı Temel Atma Töreni'nde konuştu. Gülal, Ağrı tesisinde 2022 sonunda ilk altın dökümü yapılacağını açıklayarak, 'Bu tesisten 3-3.5 ton altın üretmeyi planlıyoruz' dedi.

10 Haziran 2021 Perşembe 12:22 - Güncelleme: 10 Haziran 2021 Perşembe 13:12
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, KOZA Altın Ağrı Temel Atma Töreni'nde konuştu. Gülal, Ağrı tesisinde 2022 sonunda ilk altın dökümü yapılacağını açıklayarak, "Bu tesisten 3-3.5 ton altın üretmeyi planlıyoruz" dedi.

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