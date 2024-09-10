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Ekonomi

TMSF, Bizim Menkul Değerler AŞ'yi satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki Bizim Menkul Değerler AŞ (BMD Menkul) paylarını, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle satışa çıkardı.

AA10 Eylül 2024 Salı 09:24 - Güncelleme:
TMSF, Bizim Menkul Değerler AŞ'yi satışa çıkardı
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TMSF'nin, Bizim Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin (BMD Menkul) paylarının satışına ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Muhammen bedeli 380 milyon lira, şartname bedelinin 100 bin, veri inceleme ve tesis ziyaret izni ücretinin 250 bin lira olarak belirlendiği ihalede, kapalı teklif isteme ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak. İhaleye katılabilmek için 19 milyon lira teminat ücreti yatırılması ve 14 Ekim saat 16.30'a kadar teklif verilmesi gerekiyor.

İhale, 15 Ekim saat 10.00'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

  • Bizim Menkul Değerler
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