TMSF, Güney Kore ile iş birliğini artıracak

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, aralarında Güney Kore Mevduat Sigorta Fonu Başkanı Tae-hyun Kim'in bulunduğu bir heyet, TMSF'ye ziyarette bulundu.

TMSF Başkanı Fatin Rüştü Karakaş ile KDIC Başkanı Tae-hyun Kim arasında ziyaret esnasında imzalanan yeni mutabakat zaptıyla iki kurum arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesi ve kurumlar arasında karşılıklı olarak bilgi, tecrübe ve uygulamaların paylaşılması sağlanacak.

Ziyarette KDIC heyetine TMSF'nin mevduat sigortacılığı, çözümleme, geri kazanım ve kayyumluk işlevleri hakkında bilgi verildi. KDIC yetkililerinden de Güney Kore mevduat sigortacılığı sisteminin genel işleyişi, kriz yönetimi ve çözümleme alanındaki tecrübeleri ile Güney Kore mevduat sigorta otoritesine bağlı kredi garanti fonunun işleyişi hakkında bilgi alındı.