İSTANBUL 28°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Haziran 2022 Çarşamba / 2 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,4214
  • EURO
    17,6211
  • ALTIN
    968.863
  • BIST100
    2547.09
Ekonomi

TMSF, Güney Kore ile iş birliğini artıracak

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ve Kore Mevduat Sigorta Kuruluşu (KDIC) arasında mevduat sigortacılığı alanındaki iş birliğini artırmaya yönelik yeni mutabakat zaptı imzalandı.

AA1 Haziran 2022 Çarşamba 06:32 - Güncelleme:
ABONE OL

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, aralarında Güney Kore Mevduat Sigorta Fonu Başkanı Tae-hyun Kim'in bulunduğu bir heyet, TMSF'ye ziyarette bulundu.

TMSF Başkanı Fatin Rüştü Karakaş ile KDIC Başkanı Tae-hyun Kim arasında ziyaret esnasında imzalanan yeni mutabakat zaptıyla iki kurum arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesi ve kurumlar arasında karşılıklı olarak bilgi, tecrübe ve uygulamaların paylaşılması sağlanacak.

Ziyarette KDIC heyetine TMSF'nin mevduat sigortacılığı, çözümleme, geri kazanım ve kayyumluk işlevleri hakkında bilgi verildi. KDIC yetkililerinden de Güney Kore mevduat sigortacılığı sisteminin genel işleyişi, kriz yönetimi ve çözümleme alanındaki tecrübeleri ile Güney Kore mevduat sigorta otoritesine bağlı kredi garanti fonunun işleyişi hakkında bilgi alındı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.