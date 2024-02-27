TMSF, Markantalya AVM'deki bazı gayrimenkul ve araçların satışına ilişkin detayları açıkladı

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, geçen yıl büyük kısmı kredi/ipotek alacağına mahsuben olmak üzere Müflis Asya Katılım Bankası'na ihale edilen Markantalya AVM satışından sonra, bu defa Kadıahmetoğulları Asfalt AŞ'ye ait ofis katlarında yer alan 3 gayrimenkul ve 4 araç ile bir kısım demirbaşı satışa koydu.

Markantalya AVM'de halihazırda teknik alan olarak kullanılan 1430 metrekarelik bir bürodan başka 280 metrekarelik iki büro daha bulunuyor.

TMSF, bu bürolarla 2 Mercedes ve 2 Citroen marka olmak üzere 4 otomobil ve 84 parça demirbaş için toplam 72 milyon 500 bin lira muhammen bedelle 20 Mart'ta satış ihalesi düzenleyecek.

TMSF'nin geçen seneki ihalesine sadece Müflis Asya Katılım Bankası AŞ tarafından teklif verilmiş ve Markantalya AVM ile Isparta Meydan AVM'deki 209 adet bağımsız bölüm toplam 3 milyar 950 milyon liraya, aynı zamanda en büyük alacaklısı olan Müflis Asya Katılım Bankası'na satılmıştı.

Müflis Asya Katılım Bankası, inşaat aşamalarında kullandırdığı ağırlıklı döviz cinsi kredilerle Kadıahmetoğulları grubunun toplam 6 milyar 100 milyon liralık borcunun içerisindeki 4 milyar 600 milyon liralık pay ile en büyük alacaklısı durumunda bulunuyordu.

Müflis Asya Katılım Bankası, iki AVM'nin mülkiyetini devralarak takipteki en büyük alacağından ciddi bir tahsilat yapmıştı.

- ÇALIŞMALARLA AVM'NİN DOLULUK ORANI VE ZİYARETÇİ SAYISI HEDEFLENEN SEVİYELERE ULAŞTI



Şirket hissedarlarının bir kısmının firari durumda olduğu Markantalya AVM'nin yönetimi 2016'da TMSF kayyımlığına devredildiğinde şirketin borçları sebebiyle AVM'nin elektrikleri bile kesilme durumunda bulunuyordu.

Borçları sebebiyle varlığını sürdürmesine imkan olmayan Markantalya AVM'nin, TMSF'nin ticari iktisadi bütünlük kararı ve alacaklı bankalarla yapılan protokollerle hayatta kalması sağlandı.

Toplam 56 bin metrekare alanda 29 bağımsız bölümden oluşan Markantalya AVM, 2018'de 1 milyar 278 milyon 900 bin lira muhammen bedelle çıkılan ihalede satılamamıştı.

Salgın sürecinin olumsuz etkileri ve kira düzenlemeleri sebebiyle oluşan gelir kaybının ardından yapılan çalışmalarla AVM'nin doluluk oranı ve ziyaretçi sayısı yeniden hedeflenen seviyeleri yakaladı.

- İNŞASI 22 YIL BİTMEYEN AVM EKONOMİYE KAZANDIRILDI



İnşası 22 yıl boyunca bitmeyen, şehir merkezinde atıl vaziyette duran ve yarım kalmış inşaat alanının yıkılması bile düşünülen Isparta Meydan AVM de TMSF ve Isparta Belediyesi'nin çabasıyla ekonomiye kazandırıldı.

Belediyeye ait hal arazisine, Kadıahmetoğulları şirketi tarafından başlatılan kültür ve ticaret merkezi inşaatı tamamlanamamış, metruk ve atıl vaziyette kalmıştı.

TMSF kayyım olarak atandıktan sonra belediye ile işbirliği halinde yürüttüğü çalışmalarla hukuki ve mali sorunlar çözüldü. Öncelikle belediye ve diğer alacaklılarla protokoller yapılarak inşaat çalışmalarının önündeki engeller kaldırıldı.

Bulunan yeni kredilerle 114 bin metrekare kapalı alana ve 491 bağımsız bölüme sahip AVM'nin inşaatı tamamlanarak 2022'de açılışı yapıldı.